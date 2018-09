Papa Francisc l-a caterisit pe Fernando Karadima, preotul catolic aflat in centrul unui scandal de abuzuri sexuale in Chile, a informat vineri Vaticanul, citat de DPA.

Pontiful a precizat ca decizia a fost luata "pentru binele Bisericii", potrivit unei declaratii a Vaticanului.



Karadima a fost gasit vinovat de catre Vatican in 2011 pentru abuzuri carora le-au cazut victime mai multi copii. El a fost condamnat la o viata de rugaciuni si penitenta, insa criticii considera aceasta abordare prea indulgenta.



Mai multi episcopi si preoti chilieni au fost implicati in musamalizarea…