Papa Francisc îndeamnă la reconciliere fraternă în Africa In aceasta inregistrare dedicata poporului din Mozambic si care va fi urmata si de alte mesaje dedicate celorlalte tari in urmatoarele zile, papa indeamna la rugaciune pentru ca 'Dumnezeu, Tatal tuturor sa consolideze reconcilierea, intelegerea frateasca in Mozambic si in toata Africa, singura speranta pentru o pace durabila'. Sfantul parinte afirma ca acest voiaj apostolic va prilejui intalnirea cu comunitatea catolica si confirmarea 'necesitatii de a deschide inimile celorlalti, mai ales celor saraci si nevoiasi'. Este vorba despre cea de-a sasea calatorie de anul acesta a suveranului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

