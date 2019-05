Stiri pe aceeasi tema

- Vizita Papei Francisc preia amprenta tipic mariana, invitand la „unirea tuturor sub mantia ocrotitoare a Maicii Domnului”, așa cum indica motto „Sa mergem impreuna!”… „Poporul lui Dumnezeu din Romania iși duce existența sub ocrotirea Maicii Domnului”; țara noastra este numita, adesea, „gradina Maicii…

- Papa Francisc va vizita Romania in perioada 31 mai – 2 iunie. Calatoria apostolica a Suveranului Pontif incepe la București, unde, vineri, 31 mai, de la ora 18.10, va oficia Sfanta Liturghie la Catedrala Sfantul Iosif. In a doua zi a vizitei, Papa va merge la Șumuleu Ciuc și la Iași. Pelerinajul se…

- Papa Francisc va vizita Romania in perioada 31 mai - 2 iunie. Calatoria apostolica a Suveranului Pontif incepe de pe București, unde vineri, 31 mai, de la ora 18.10, va oficia Sfanta Liturghie la Catedrala Sfantul Iosif. Arhidieceza Romano-Catolica de București (ARCB) a inceput distribuirea biletelor…

- Vizita Papei Francisc in Romania este celebrata de credincioși care vad sensurile prioritații binelui comun și al perspectivei istorice pe care o ofera pentru o țara creștin ortodoxa, dar este intampinata și cu un protest aprobat de primarie ”pentru apararea dreptei credinței [sic, n.r.] ortodoxe”,…

- Vineri, 31 mai, ziua in care Papa Francisc va veni in vizita in țara noastra, cursurile vor fi suspendate in unitațile de invațamant din București. Școlile vor funcționa dupa un program special joi, cand in Capitala se vor face ultimele pregatiri și vor sosi deja mulți pelerini, din țara și din strainatate.…

- In plina exercitare cu succes a Presedintiei romane a Consiliului UE si la putin timp dupa Summit-ul de la Sibiu, Romania revine in prim-planul international gratie vizitei Papei Francisc, in perioada 31 mai – 2 iunie. Calatoria apostolica este cu atat mai incarcata de semnificatii cu cat vizeaza…

- La sosirea sa in Romania, vineri, 31 mai 2019, papa Francisc va fi intampinat la aeroportul Bucuresti – Otopeni de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis: au anuntat zilele trecute surse din Administratia Prezidentiala preluate de Agerpres. Sosirea pontifului este programata la ora 12.00. Acelasi gest…