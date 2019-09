Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc va efectua o vizita de o saptamana in Mozambic, Madagascar si insula Mauritius. "Papa celor saraci", care va efectua in perioada 4-10 septembrie cea de-a doua calatorie pontificala in Africa sub-sahariana, va vizita capitalele celor trei tari din sud-estul Africii, cu riscul de a dezamagi…

- Papa Francisc va porni miercuri intr-o calatorie in trei tari din Africa si Oceanul Indian - Mozambic, Madagascar si insula turistica Mauritius - unde va pleda pentru pace si dreptate sociala, relateaza luni AFP, conform agerpres.ro. Calatorind in una dintre cele mai sarace regiuni ale lumii, lovita…

- Papa Francisc a lansat vineri un apel la reconciliere fraterna in toata Africa intr-o inregistrare video difuzata cu ocazia apropiatei sale vizite, pe care o va efectua in Mozambic si insulele Madagascar si Mauritius in perioada 4 - 10 septembrie, relateaza EFE.

- In aceasta inregistrare dedicata poporului din Mozambic si care va fi urmata si de alte mesaje dedicate celorlalte tari in urmatoarele zile, papa indeamna la rugaciune pentru ca 'Dumnezeu, Tatal tuturor sa consolideze reconcilierea, intelegerea frateasca in Mozambic si in toata Africa, singura speranta…

- Robert Negoița a declarat la un post de televiziune ca PSD nu ar caștiga alegerile prezidențiale nici daca Papa Francisc ar candida pentru partid. „La vizita Papei Francisc am vazut totuși o reacție...

- Papa Francisc spune ca nu-i place sa calatoreasca, in ciuda faptului ca a mers prin lume intr-un ritm mai rapid decat oricare dintre predecesorii sai. "Ei bine, va spun un secret: Nu-mi place sa calatoresc. Este adevarat! Este adevarat!", a spus suveranul pontif cu ocazia primirii in audienta, la Vatican,…

- Un preot prezent, intre invitatii speciali, la ceremonia sustinuta de Papa Francisc pe Campia Libertatii din Blaj, care a avut loc, duminica, a observat, cazut pe podea, un plic, in toaleta la care aveau acces doar o parte dintre invitatii la eveniment amplasata special pentru VIP-uri. Vazand ca in…

