Stiri pe aceeasi tema

- Protejarea mediului si pericolele schimbarilor climatice se afla in centrul agendei Papei Francisc care a publicat o enciclica pe aceasta tema in 2015.Suveranul pontif isi va incepe calatoria in Maputo, capitala Mozambicului, miercuri seara. Fosta colonie portugheza a fost lovita anul acesta…

- Papa Francisc va porni miercuri intr-o calatorie in trei tari din Africa si Oceanul Indian - Mozambic, Madagascar si insula turistica Mauritius - unde va pleda pentru pace si dreptate sociala, relateaza luni AFP, conform agerpres.ro. Calatorind in una dintre cele mai sarace regiuni ale lumii, lovita…

- Papa Francisc a lansat vineri un apel la reconciliere fraterna in toata Africa intr-o inregistrare video difuzata cu ocazia apropiatei sale vizite, pe care o va efectua in Mozambic si insulele Madagascar si Mauritius in perioada 4 - 10 septembrie, relateaza EFE.

- In perioada 12-24 august 2019, la Ierusalim, va avea loc editia cu numarul XLIV a Targului International de Arte si Mestesuguri. Evenimentul, organizat de Primaria din Ierusalim, se va desfasura la Amfiteatrul "Merrill Hassenfeld" din "Sultan's Pool" si la Centrul de arte si mestesuguri "Khutsot Hayotser".…

- Papa Francisc si-a reinnoit apelurile in favoarea unei Biserici "fara frontiere" capabila sa raspunda la problemele oamenilor, in cadrul primei audiente generale de miercuri dupa pauza estivala din iulie, relateaza EFE potrivit Agerpres. Avem nevoie de "o Biserica fara frontiere care sa fie mama…

- Psihologii ar putea deveni parteneri cu medicii de medicina muncii, avand atribuții specifice legate de prevenția stresului ocupațional și de implementarea masurilor de reducere a riscurilor profesionale, potrivit unui proiect legislativ depus la Senat. Propunerea legislativa pentru completarea art.13…

- Papa Francisc spune ca nu-i place sa calatoreasca, in ciuda faptului ca a mers prin lume intr-un ritm mai rapid decat oricare dintre predecesorii sai. "Ei bine, va spun un secret: Nu-mi place sa calatoresc. Este adevarat! Este adevarat!", a spus suveranul pontif cu ocazia primirii in audienta, la Vatican,…