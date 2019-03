Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc si regele Mohammed al VI-lea al Marocului au cerut sâmbata ca Ierusalimul sa ramâna "patrimoniu comun al celor trei religii monoteiste", pozitia lor fiind consemnata într-o declaratie comuna, în care se subliniaza "unicitatea si sacralitatea"…

- Papa Francisc si regele Mohammed al VI-lea al Marocului au cerut sambata ca Ierusalimul sa ramana "patrimoniu comun al celor trei religii monoteiste"; pozitia lor a fost consemnata intr-o declaratie comuna citata de AFP, in care se subliniaza "unicitatea si sacralitatea" Orasului Sfant potrivit mediafax.…

- Anterior, intr-un discurs tinut la Rabat, in fata a mii de marocani, suveranul pontif a sustinut ca "libertatea constiintei si libertatea religiei - care nu se limiteaza la libertatea cultului, ci trebuie sa permita fiecaruia sa traiasca potrivit propriilor convingeri religioase - sunt legate inseparabil…

- Programul complet al vizitei facute de Papa Francisc in Romania in 2019 a fost dat publicitații. Suveranul Pontif va fi in țara noastra intre 31 mai și 2 iunie. Papa Francisc va veni in Romania vineri, pe 31 mai. Va vizita mai multe localitați: București, Bacau, Șumuleu-Ciuc, Iași, Sibiu, Blaj, iar…

- Vizita pe care președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, urma sa o faca in Maroc la finalul acestei luni a fost anulata, urmand a fi reprogramata pentru o data ulterioara. Totul s-a intamplat la cererea parții marocane, potrivit unui anunț de presa al Senatului.

- Regele Mohammed al VI-lea al Marocului (foto: LUDOVIC/AFP/Getty Images) La inceputul anului 2019, un cotidian din Maroc, „Le Desk”, scria ca detine certitudini potrivit carora pana la 9 aprilie prim-ministrul israelian Beniamin Netanyahu va fi la Rabat, ca oaspete al regelui Mohammed al VI-lea. Vizita…

- "Ne bucuram ca vizita a fost confirmata si in virtutea vechilor si bunelor relatii dintre Biserica Ortodoxa Romana si Biserica Romano-Catolica, relatii intarite de vizita Papei Ioan Paul al II-lea din anul 1999 si reinnoite acum prin apropiata vizita a Papei Francisc. Acesta va fi primit de Preafericitul…