Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 2 iun - Sputnik. Dupa ziua încarcata de sâmbata, cu Liturghie la Șumuleu Ciuc, apoi vizita la Iași, unde, potrivit presei, au fost circa 150 de mii de oameni sa-l vada pe Suveranul Pontif, pelerinii au înfruntat frigul, ploaia și grindina, norii s-au risipit și au…

- Papa Francisc va ajunge duminica dimineata la Blaj, unde va celebra cea de-a treia Sfânta Liturghie din programul calatoriei apostolice facute în tara noastra, slujba în cadrul careia va avea loc beatificarea episcopilor Valeriu Traian Frentiu, Ioan Balan, Alexandru Rusu, Vasile…

- Sapte episcopi greco-catolici martiri, reprezentanti ai Bisericii Romane Unite - Valeriu Traian Frentiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Balan, Alexandru Rusu si Iuliu Hossu - vor fi beatificati in cadrul ceremoniei care va avea loc pe Campia Libertati de la Blaj, duminica, in ultima…

- Calatoria inceputa la Bucuresti a continuat la Sanctuarul Marian din Sumuleu–Ciuc, in Iasi (catedrala romano-catolica „Sfanta Fecioara Maria, Regina”, intalnirea mariana din fata Palatului Culturii); Blaj-ul, prin beatificarea a sapte episcopi martiri din perioada comunista, completeaza multiplele „fațete”…

- Șapte episcopi greco-catolici martiri, Valeriu Traian Frentiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Balan, Alexandru Rusu si Iuliu Hossu, vor fi beatificati de Papa Francisc, in cadrul unei ceremonii ce va avea loc duminica, pe Campia Libertatii de la Blaj.Ultima zi a vizitei…

- Sapte episcopi greco-catolici martiri, reprezentanti ai Bisericii Romane Unite - Valeriu Traian Frentiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Balan, Alexandru Rusu si Iuliu Hossu - vor fi beatificati in cadrul unei ceremonii ce va avea loc pe 2 iunie, pe Campia Libertatii de la Blaj,…

- Papa Francis a autorizat ieri, 19 martie 2019, promulgarea decretului care va permite beatificarea la Blaj, in 2 iunie 2019, a șapte episcopi greco-catolici care au murit in inchisorile comuniste. Potrivit unui comunicat de presa al Vaticanului, Sfantul Parinte Francisc a primit in audiența sa pe șeful…

- Marți, 19 martie, in cadrul audienței Cardinalului Angelo Becciu, prefectul Congregației pentru Cauzele Sfinților, Papa Francisc a promulgat decretul referitor la beatificarea a șapte episcopi greco-catolici din Romania, nevinovați, deținuți pe motive politice. Cei 7 episcopi, Valeriu Traian Frențiu,…