- In vizita pe care o va face in Romania, intre 31 mai și 2 iunie, Papa Francis nu va avea timp „sa savureze mancarea romaneasca”, fiind mai tot timpul in mișcare. Potrivit unor surse din cadrul Bisericii Catolice din Romania, meniul Suveranul Pontif va fi unul cu specific italienesc.Papa Francisc…

- "Va invit sa va alaturati rugaciunii mele pentru refugiatii care se afla in centrele de detentie din Libia si a caror situatie deja foarte grava a devenit inca si mai periculoasa din cauza conflictului in curs", a spus Suveranul Pontif credinciosilor adunati in Piata Sf. Petru la finalul rugaciunii…

- Suveranul Pontif, Papa Francisc, a primit la Vatican, in aceasta saptamana, echipa SPP care se va ocupa de protecția nemijlocita a Sanctitații Sale, in perioada 31 mai-2 iunie 2019, cand va efectua vizita oficiala in Romania. Read More...

- Se apropie vizita Papei Francisc in Romania, iar pregatirile au intrat in linie dreapta.Jiltul pe care va sta Suveranul Pontif la Iasi a fost facut manual de un tamplar din judet.Pe langa scaun, barbatul a realizat un suport pentru icoana, dar si un pupitru. Toate vor fi puse pe scena din fata Palatului…

- Administratia Prezidentiala de la Bucuresti si Vaticanul au anuntat astazi programul oficial al vizitei pe care Papa Francisc o va face in Romania la sfarsitul lunii mai si inceputul lunii iunie. Suveranul Pontif va ajunge la Bucuresti pe 31 mai, cand va fi primit la Palatul Cotroceni de presedintele…

- Preotul Matei Vulcanescu, un cleric ultraortodox cunoscut pentru parerile sale radicale (care isi sfatuia, printre altele, credinciosii sa nu faca pacatul avortului, ci mai bine sa-i omoare pe copii dupa ce se nasc), a venit cu o noua initiativa. El a lansat o petitie in mediul online prin care Papa…