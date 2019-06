Papa Francisc in Romania: Suveranul Pontif este asteptat de mii de pelerini la Sumuleu Ciuc si Iasi, in cea de-a doua zi a vizitei sale

Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc va oficia, sambata, de la 11.30, Sfanta Liturghie la Sanctuarul marian din Sumuleu-Ciuc, in cea de-a doua zi a vizitei sale in Romania. Ulterior, Sanctitatea sa va ajunge la Iasi, unde va vizita Catedrala „Sfanta Maria Regina” si va avea intalniri cu tinerii si familiile, la Palatul Culturii.…

- Papa Francisc se afla in Romania intr-o vizita de trei zile. Dupa ce vineri, 31 mai, Sfantul Parinte a vizitat capitala tarii, sambata, 1 iunie, Suveranul Pontif se va afla la Sumuleu-Ciuc si la Iasi.

- Papa Francisc a ajuns astazi in Romania, in jurul ore 11:10, fiind intampinat la aeroportul Otopeni de președintele Romaniei, Klaus Iohannis și de soția sa, Carmen. Suveranul Pontif se va afla in țara noastra pana pe 2 iunie, urmand sa mai ajunga la Iași, Șumuleu Ciuc, Blaj și Sibiu. ...

- Toate structurile Serviciului Roman de Informații și serviciile de intervenție, armata, și nu numai, sunt pregatite pentru vizita Papei Francisc in Romania, susține Romania TV. Cu doua saptamani inainte de vizita oficiala elicoptere ale Ministerului Afacerilor Interne survoleaza traseele…

- Programul complet al vizitei facute de Papa Francisc in Romania in 2019 a fost dat publicitații. Suveranul Pontif va fi in țara noastra intre 31 mai și 2 iunie. Papa Francisc va veni in Romania vineri, pe 31 mai. Va vizita mai multe localitați: București, Bacau, Șumuleu-Ciuc, Iași, Sibiu, Blaj, iar…

- Vizita apostolica in Romania a Papei Francisc se va desfasura in perioada 31 mai - 2 iunie, la Bucuresti, Sumuleu Ciuc, Iasi si Blaj, a informat, luni, Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, Suveranul Pontif se va afla la Bucuresti pe 31 mai, la Sumuleu Ciuc si la Iasi pe…