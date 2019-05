Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a ajuns vineri, 31 mai, in Romania. Suveranul Pontif a fost intampinat pe aeroportul Otopeni de Klaus Iohannis si Carmen Iohannis. Sotia presedintelui a ales pentru aceasta intalnire istorica o rochie din matase, de culoare albastru deschis.

- Gest impresionant la plecarea de la Cotroceni! Papa Francisc a coborat din mașina și a salutat, vineri, cele cateva sute de persoane care așteptau in curtea Palatului Cotroceni, la plecare. Urmatoarea intalnire pe care Suveranul Pontif o va avea in București va fi una privata cu Patriarhul Daniel,…

- Papa Francisc a ajuns vineri in Romania, puțin inainte de pranz. Suveranul Pontif a fost intampinat pe aeroportul Otopeni de Carmen și Klaus Iohannis. Soția președintelui Romaniei a ales, pentru aceasta intalnire istorica, o rochie creata de Eli Laslean, cu un mesaj special, informeaza Click.ro.Citește…

- Dupa ani de pregatiri, țara noastra este gata sa il primeasca pe Papa Francisc și sute de mii de oameni freamata in așteptarea vizitei istorice. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Avionul cu Papa Francisc a aterizat pe Aeroportul Otopeni, suveranul pontif urmand sa efectueze o vizita istorica in țara noastra pana duminica, 2 iunie.Calatoria apostolica a papei Francisc in Romania are loc la 20 de ani dupa cea efectuata de Sfantul Ioan Paul al II-lea, in 1999, si se desfasoara…

- Dupa ani de pregatiri, țara noastra este gata sa il primeasca pe Papa Francisc și sute de mii de oameni freamata in așteptarea vizitei istorice. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Avionul cu care Papa Francisc sosește in Romania poate fi urmarit LIVE pe internet cu ajutorul aplicației flightradar24.com. Suveranul Pontif a plecat in aceasta dimineața de pe Aeroportul din Roma, iar in jurul orei 11:00 ar urma sa aterizeze pe aeroportul de la Otopeni. Papa Francisc vine…

- Legumele si putina carne usoara ii vor da energie papei Francisc pentru vizita in Romania. Reprezentantii Bisericii Catolice din Romania au dezvaluit pentru Stirile TVR ca Suveranul Pontif va fi servit cu mancaruri usoare. Papa Francisc va fi mai mult in miscare.