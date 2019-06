Stiri pe aceeasi tema

- In timpul vizitei la Iasi de pe 1 iunie, papa Francisc va binecuvanta in curtea Catedralei Romano-Catolice din Iasi prima borna cu insemnele Camino, fiind borna care marcheaza distanta de 4.500 de kilometri pana la Santiago de Compostela, unul dintre cele mai cunoscute pelerinaje catolice din lume.…

- Camino de Santiago este un pelerinaj pedestru pana la mormantul Apostolului Iacob cel Mare, care se afla in localitatea spaniola Santiago de Compostela. In Evul Mediu, zeci de mii de pelerini au cutreierat Europa pana la Santiago de Compostela; in zilele noastre, pe acest drum merg pelerini din toata…

- ''Papa este și șef de stat și șeful Bisericii Catolice. Din acest punct de vedere protocolul este conform. Doamna Gabriela Bancila (n.r. șefa centrului ANM) are toata tehnologia de partea dansei atunci cand prevede vremea in zilele acestea. Viața a aratat ca in astfel de momente istorice, vizita…

- Acest pelerinaj se poate face pe jos, cu bicicleta sau chiar cu calul si urmareste identificarea reperelor istorice ale cultului in cinstea Sfantului Iacob cel Mare in spatiul actual al Romaniei, mai ales in zonele unde traieste populatie de religie catolica. Traseul stabilit este urmatorul: Iasi —…

- Elisabeta si Ioan Balan, din localitatea Iazul Vechi, comuna Sipote, au impreuna 11 copii. Dupa ani de zile in care fiecare dintre ei locuieste in alta localitate sau colt de lume, cei 11 se vor reintalni cu totii la Iasi. Evenimentul va avea loc pe 1 iunie, cu ocazia vizitei la Iasi a Papei Francisc.…

- Prim-ministrul Pavel Filip a discutat despre proiectele comune in derulare, dar și despre cele care urmeaza a fi implementate cu ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionița in cadrul unei intrevederi astazi, 18 aprilie.

- "Daca vor avea loc alegeri parlamentare anticipate, ele trebuie sa se desfasoare asa cum au votat cetatenii tarii la referendumul consultativ din 24 februarie, adica sa fie alesi 61 de deputati, nu 101', a declarat Pavel Filip intr-un interviu pentru cotidianul Tribuna.Pavel Filip aminteste…

- CHIȘINAU, 9 apr – Sputnik. În baza unei decizii a Curții Constituționale din iunie 2015, luata în baza sesizarii unor deputați socialiști cu privire la incompatibilitatea funcției de deputat, premierul în exercițiu Pavel Filip și miniștrii în exercițiu Monica Babuc,…