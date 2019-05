Stiri pe aceeasi tema

- Vizita Papei Francisc in Romania a determinat autoritatile sa ia masuri de securitate speciale, dar si sa instituie restrictii de trafic in orasele pe care Sanctitatea Sa le viziteaza. Zeci de mii de credinciosi sunt asteptati la evenimentele publice ale Papei Francisc, fiind luate masuri pentru…

- Papa Francisc incepe vineri o vizita apostolica de trei zile in Romania, Sanctitatea Sa fiind asteptat de autoritati, ierarhi si pelerini la Bucuresti, Sumuleu-Ciuc, Iasi si Blaj. Desfasurata sub genericul "Sa mergem impreuna!", la 20 de ani de la vizita istorica a Papei Ioan Paul al II-lea,…

- Francisc este al doilea Papa care vine in Romania, o tara majoritar ortodoxa. Suveranul Pontif urmeaza sa aterizeze pe Aeroportul Internațional "Henri Coanda" din București, maine, 31 mai, la ora 11:15.

- Scaunul papal care se va afla in Catedrala Sfantul Iosif din București cu ocazia vizitei Papei Francisc a fost facut de fabrica Mobila Dalin din Reghin. Piesa de mobilier conceputa de designerul Mihai Grama are o structura de lemn și este tapițat cu stofa de broderii. De asemenea, scaunul papal conține…

- Restrictii majore de acces si circulatie au fost stabilite de institutiile abilitate in mai multe zone din Bucuresti, in aceasta saptamana, in special la Palatul Patriarhiei, la Noua Catedrala Ortodoxa a Neamului si la Catedrala Romano-Catolica "Sfantul Iosif", avand in vedere vizita Sanctitatii Sale…

- Programul complet al vizitei facute de Papa Francisc in Romania in 2019 a fost dat publicitații. Suveranul Pontif va fi in țara noastra intre 31 mai și 2 iunie. Papa Francisc va veni in Romania vineri, pe 31 mai. Va vizita mai multe localitați: București, Bacau, Șumuleu-Ciuc, Iași, Sibiu, Blaj, iar…

- Sala de presa a Sf. Scaun a anunțat astazi programul detaliat al calatoriei apostolice pe care Papa Francisc o efectueaza in Romania in zilele 31 mai – 2 iunie 2019, sub genericul ”Sa mergem...

- Programul vizitei Papei Francisc in Romania:CALATORIA APOSTOLICA A SANCTITAȚII SALE PAPA FRANCISCin ROMANIA31 MAI – 2 IUNIE 2019Vineri, 31 mai 2019ROMA-BUCUREȘTI08:10Plecarea cu avionul de pe Aeroportul din Roma/Fiumicino spre București11:30Sosirea pe Aeroportul Internațional