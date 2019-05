Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, pe 31 mai, Papa Francisc va veni in Romania, pentru o vizita istorica. Pregatirile pentru marele sunt in toi la București, Iași, Șumuleu-Ciuc și Blaj, acolo unde suveranul pontif va merge.

- Pana la Vizita Papei Francisc in Romania mai sunt doar 5 zile. Iata traseul vizitei pe care Suveranul Pontif il va urma in perioada 31 mai - 2 iunie 2019, unde il puteți intalni pe Papa Francisc in București, Sumuleu Ciuc, Iași, Blaj, Sibiu

- Aproape 50 de persoane au solicitat pana acum cazare, au precizat reprezentantii Primariei, potrivit carora cei interesati pot face rezervari la numarul de telefon 0267 311243 sau la adresa de email [email protected] Dupa finalizarea listei, autoritatile locale vor stabili locul in care vor…

- Compania Electrica a construit in Șumuleu Ciuc o linie electrica subterana de aproape 1.000 de metri pentru vizita Papei Francisc in Romania. O astfel de lucrare se construia in mod normal in aproape patru luni, insa a fost gata in doua saptamani, chiar și in condiții de vreme nefavorabila. Investiția…

- Toate structurile Serviciului Roman de Informații și serviciile de intervenție, armata, și nu numai, sunt pregatite pentru vizita Papei Francisc in Romania, susține Romania TV. Cu doua saptamani inainte de vizita oficiala elicoptere ale Ministerului Afacerilor Interne survoleaza traseele…

- Papa i-a invitat pe angajatii din acest sector de activitate 'sa isi exercite profesia intr-un stil crestin, tratandu-i pe clienti cu bunatate, oferindu-le mereu cuvinte amabile si de incurajare, evitand sa cedeze in fata tentatiei barfelor care apare cu usurinta in acest mediu profesional'.…

- Programul complet al vizitei facute de Papa Francisc in Romania in 2019 a fost dat publicitații. Suveranul Pontif va fi in țara noastra intre 31 mai și 2 iunie. Papa Francisc va veni in Romania vineri, pe 31 mai. Va vizita mai multe localitați: București, Bacau, Șumuleu-Ciuc, Iași, Sibiu, Blaj, iar…

- Vizita apostolica in Romania a Papei Francisc se va desfasura in perioada 31 mai - 2 iunie, la Bucuresti, Sumuleu Ciuc, Iasi si Blaj, a informat, luni, Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, Suveranul Pontif se va afla la Bucuresti pe 31 mai, la Sumuleu Ciuc si la Iasi pe…