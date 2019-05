Stiri pe aceeasi tema

- Credinciosii au inceput sa vina vineri inca de la ora 15,00, la Catedrala "Sfantul Iosif" din Bucuresti, unde, la ora 18,00, va fi oficiata Sfanta Liturghie, urmata de predica Papei Francisc. Cei care au...

- Restrictii majore de acces si circulatie au fost stabilite de institutiile abilitate in mai multe zone din Bucuresti, in aceasta saptamana, in special la Palatul Patriarhiei, la Noua Catedrala Ortodoxa a Neamului si la Catedrala Romano-Catolica "Sfantul Iosif", avand in vedere vizita Sanctitatii Sale…

- Elevii care studiaza in unitatile scolare de pe traseul vizitei Papei Francisc ar putea sa nu mearga la cursuri in perioada in care Suveranul Pontif se va afla in Bucuresti, pentru intrevederile pe care le are trecute pe agenda, inclusiv cu presedintele Iohannis, la Cotroceni, dar si cu Patriarhul Bisericii…

- Intrebat daca va profita Klaus Iohannis de Summitul UE de la Sibiu pentru a-și face imagine sau chiar este o chestiune care ține strict de asigurarea președinției rotative a Consiliului UE de catre Romania, Bogdan Chirieac susține ca acest tip de eveniment te poate ajuta in campania de imagine, insa…

- Sezonul Romania - Franta a fost deschis oficial, joi seara, la Muzeul National de Arta al Romaniei, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis, care a indemnat, in discursul lui, Guvernul sa investeasca „real si concret” in cultura. La deschidere au participat si numerosi oficiali, intre care ambasadoarea…

- Traian Basescu a declarat, vineri, la Digi 24, ca Klaus Iohannis nu are adversari in momentul de fata in cursa pentru alegerile prezidentiale, fostul sef al statului spunand ca nici Calin Popescu Tariceanu, nici Dacian Ciolos, nici Liviu Dragnea nu il pot invinge pe actualul presedinte. "Dupa…

- "Avea o sansa reala in a-si recaștiga electoratul" "In privinta NATO, ne aducem aminte ca, in 2002 am fost invitati la Praga, in 2004 pe peluza Casei Albe, intram efectiv in NATO. Noi fara NATO, in acest moment, in cateva luni ne dezmembram ca tara. Pentru noi, este esentiala intrarea in…

- Administratia Prezidentiala de la Bucuresti si Vaticanul au anuntat astazi programul oficial al vizitei pe care Papa Francisc o va face in Romania la sfarsitul lunii mai si inceputul lunii iunie. Suveranul Pontif va ajunge la Bucuresti pe 31 mai, cand va fi primit la Palatul Cotroceni de presedintele…