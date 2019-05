Papa Francisc în România. Care este programul Suveranului Pontif Papa Francisc a aterizat in aceasta dimineața, in jurul orei 11:30, pe Aeroportul Henri Coanda din Otopeni. Suveranul Pontif a fost intampinat de președintele Klaus Iohannis și Prima Doamna a Romaniei, Carmen Iohannis, iar ulterior, s-a indreptat catre Palatul Cotroceni, unde, sub indemnul „Sa mergem impreuna!”, a ținut un discurs impresionant despre unitate și credința. Pe parcursul celor trei zile cat va dura vizita Sa in Romania, Sanctitatea Sa va vizita Bucurestiul, Iasiul si Blajul, precum si sanctuarul marian de la Sumuleu-Ciuc. Astfel, programul Papei Francisc in Romania, imediat dupa parasirea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

