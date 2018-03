Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc spune ca folosirea telefonului mobil in timpul mesei este un fenomen des intalnit in randul tinerilor. Suveranul de la Vatican a criticat locul important pe care il ocupa tehnologia in timpul meselor tinerilor. „Atunci cand suntem la masa, dar vorbim cu ceilalți pe…

- Papa Francisc a spus ca „tentatia de a reduce tinerii la tacere a existat intotdeauna" si a vorbit despre multiplele modalitati in care este pastrata tacerea acestora, pentru a ii „seda, pentru a ii impiedica sa se implice, pentru a le face visurile neinsemnate, plictisitoare si jalnice". Suveranul…

- Au fost zambete la Vatican, iar primul care a ras a fost chiar Suveranul Pontif. Liderul Bisericii Catolice vorbea despre viata crestina, in clipa in care vantul i-a zburat boneta alba pe care o purta si pe care a tot incercat sa o tina pe cap, pana la momentul la care o rafala i-a zadarnicit […] Papa…

- Papa Francisc a atras atenția ca crucifixul nu este un accesoriu și nu trebuie purtat pentru ca atare. Suveranul Pontif a subliniat ca ele nu sunt obiecte de arta, ci sunt obiecte simbolice care vorbesc despre miracolul morții lui Iisus. Cu cateva zile inainte de Paștele Catolic, Papa Francisc le-a…

- Papa Francisc a condamnat exploatarea femeilor prin prostitutie. Spune ca este o crima impotriva umanitatii si o forma de tortura.Suveranul Pontif a facut aceste comenatrii intr-o sesiune de intrebari si raspunsuri cu tineri veniti la Roma din mai multe tari.

- Papa Francisc a evocat impreuna cu cancelarul austriac Sebastian Kurz, pe care l-a primit luni la Vatican, ”necesitatea solidaritatii intre popoare”, a anuntat Sfantul Scaun, scrie AFP, potrivit news.ro.Aliat al partidului de extrema dreapta FPO in cadrul Guvernului, Sebastian Kurz, la fel…

- Papa Francisc a povestit, recent, una dintre cele mai emotionante intamplari din viata sa. Suveranul Pontif a primit o scrisoare din partea unui copil roman care l-a marcat si l-a lasat cu ochii in lacrimi.

- Papa Francisc a povestit, recent, una dintre cele mai emotionante intamplari din viata sa. Suveranul Pontif a primit o scrisoare din partea unui copil roman care l-a marcat si l-a lasat cu ochii in lacrimi.

- Papa Francisc s-a intalnit la Vatican cu 30 de orfani romani, asistați de o asociație din Italia, "Fdp-Protagonisti nell"educazione", condusa de o romanca. Suveranul Pontif a primit o scrisoare...

- Papa Francisc s-a intalnit la Vatican cu 30 de orfani romani, asistați de un ONG din Italia condus de o romanca. Suveranul Pontif a marturisit ca a fost afectat pana la lacrimi de povestea unui orfan roman. Intr-un comunicat remis de Vatican, este descrisa intalnirea dintre Papa Francisc și 30 de tineri…

- "Mama ta te iubeste, dar nu stie cum sa iti arate. Nu poate pentru ca viata este grea, nedreapta", i-a raspuns Papa Francisc, care a marturisit ca povestea copilului l-a facut sa planga. Suveranul Pontif i-a cere tanarului roman sa se roage pentru ca "intr-o zi mama sa iti arate toata dragostea".…

- "La 15 februarie, in Extremul Orient si in alte parti ale lumii, milioane de barbati si de femei vor sarbatori Anul Nou lunar", a amintit Suveranul Pontif in cadrul rugaciunii Angelus, sustinuta in fata miilor de credinciosi reuniti in Piata Sfantul Petru de la Roma."Transmit salutul meu…

- Papa Francisc si-a transmis duminica urarile de pace, o "comoara nestemata", catre Extremul Orient, cu ocazia Anului Nou chinezesc, in timp ce, la nivel diplomatic, Vaticanul se apropie de incheierea unui acord istoric cu China comunista in ceea ce priveste numirea de episcopi, informeaza AFP.…

- 11 februarie 1929 este data la care a fost fondat Statul Cetatii Vaticanului, in urma Acordurilor de la Palatul Lateran stipulate intre Sfantul Scaun si Italia. Documentele, ratificate in iunie 1929, au oferit o identitate teritoriala Sfantului Scaun.

- In cadrul audientei, care a durat 50 de minute, cei doi si-au exprimat preocuparea in legatura cu aceasta decizie despre care multi aliati americani afirma ca ar putea afecta eforturile de pace din Orientul Mijlociu. Presedintele Erdogan a fost adus in Piata Sfantul Petru unde strazile…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a fost primit luni de Papa Francisc, in centrul convorbirilor aflandu-se Ierusalimul si consecinta deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Orasul Sfant drept capitala a Israelului, relateaza Reuters. In cadrul audientei, care…

- Tarile au responsabilitatea sa lupte impotriva antisemitismului si ”virusului indiferentei” care ameninta sa stearga amintirea Holocaustului, a subliniat luni Papa Francisc, relateaza The Associated Press. Suveranul Pontif a facut aceste decaratii la o conferinta internationala pe tema antisemitismului,…

- Papa Francisc a ajuns luni dupa-amiaza la Roma cu un zbor dinspre Lima, incheindu-si cel de-al saselea turneu in America Latina dupa vizitele sale in Chile si Peru, relateaza EFE. Suveranul Pontif a ajuns la Roma in jurul orei locale 14:15 (13:15 GMT) cu un avion Boeing 767-300ER al companiei Latam…

- Papa Francisc este foarte îngrijorat de posibilitatea unui razboi nuclear. Suveranul Pontif a declarat, la bordul avionului papal, ca este foarte îngrijorat, mai ales în urma alertei false din Hawaii, când populatia a fost înstiintata ca o racheta se îndreapta…

- Papa Francisc a oprit, joi, convoiul cu care se deplasa in orasul chilian Iquique si a coborit din papamobil pentru a vedea daca este in regula o politista care tocmai cazuse de pe cal. Potrivit imaginilor aparute pe retelele de socializare, calul s-a speriat de galagia din momentul trecerii papamobilului…

- Papa Francisc a ajuns in Peru, joi, in ultima parte a turneului sau in America de Sud. Suveranul Pontif a fost intampinat la aeroportul din Lima de presedintele peruan Pablo Kuczynski, care i-a cerut sa ajute la rezolvarea crizei politice de care este afectata aceasta tara, scrie BBC. Inainte de…

- Papa Francisc si-a reafirmat sprijinul pentru un status quo international al Ierusalimului si reluarea dialogului intre israelieni si palestinieni pe o solutie care sa aiba la baza existenta a doua state, potrivit unui comunicat difuzat joi de Vatican, relateaza AFP.Suveranul Pontif a criticat…

- Papa Francis a casatorit doi insoțitori de bord in timpul zborului spre Chile facand astfel istorie. Suveranul pontif a fost de acord sa oficieze ceremonia intr-un avion deoarece biserica in care trebuiau sa se casatoreasca cei doi a fost distrusa de un cutremur, scrie BBC News. Paula Podest Ruiz, in…

- Potrivit imaginilor aparute pe retelele de socializare, calul s-a speriat de galagia din momentul trecerii papamobilului si s-a agitat, doborand-o pe politista. Suveranul Pontif, vazand accidentul, a cerut ca papamobilul sa fie oprit si s-a dus sa vada care este starea femeii. Potrivit AFP, Papa a plecat…

- Papa Francisc si-a reafirmat sprijinul pentru un statu quo international al Ierusalimului si reluarea dialogului intre israelieni si palestinieni pe o solutie care sa aiba la baza existenta a doua state, potrivit unui comunicat difuzat joi de Vatican, relateaza AFP. Suveranul Pontif a…

- Papa Francisc a trecut printr-un moment mai puțin placut, in timpul vizitei din Chile. In timp ce traversa saluta din papamobil mulțimea de credincioși adunata in Santiago de Chile, Suveranul Pontif a fost lovit de un obiect. Nu este clar insa ce anume l-a lovit pe suveran, deși presa speculeaza ca…

- Papa Francisc îl va primi pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la Vatican în data de 5 februarie, a anuntat marti Sfântul Scaun, dupa ce cei doi oameni de stat au purtat de mai multe ori discutii telefonice în ultimele

- Papa Francisc il va primi pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la Vatican in data de 5 februarie, a anuntat marti Sfantul Scaun, dupa ce cei doi oameni de stat au purtat de mai multe ori discutii telefonice in ultimele saptamani in legatura cu Ierusalimul, informeaza AFP. Papa argentinian…

- Papa Francisc il va primi pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la Vatican in data de 5 februarie, a anuntat marti Sfantul Scaun, dupa ce cei doi oameni de stat au purtat de mai multe ori...

- Papa Francisc il va primi pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la Vatican in data de 5 februarie, a anuntat marti Sfantul Scaun, dupa ce cei doi oameni de stat au purtat de mai multe ori discutii telefonice in ultimele saptamani in legatura cu Ierusalimul, informeaza AFP. Papa…

- El a facut acest comentariu inaintea vizitei in Peru si Chile, ca urmare a alarmei false care a vizat statul Hawai, sambata, si a provocat panica in randul locuitorilor, potrivit news.ro. Intrebat daca este ingrijorat privind izbucnirea unui razboi nuclear, Papa Francisc a spus: „Cred ca suntem…

- Papa Francisc a oficiat o slujba speciala, dedicata Zilei Mondiale a Migranților. Suveranul Pontif a pledat pentru deschidere fața de noii veniți și pentru speranța. La slujba au luat parte reprezentanți ai imigranților din 50 de țari, inclusiv Romania. Steagurile acestora au fluturat in jurul altarului…

- Papa Francisc le-a cerut credinciosilor reuniti duminica in Piata Sf. Petru din Vatican sa se roage pentru vizita pe care o realizeaza in perioada 15 - 21 ianuarie in Chile si Peru, relateaza EFE, conform agerpres.ro. "Maine plec in Chile si Peru si va cer sa ma insotiti cu rugaciunile voastre…

- Papa Francisc a oficiat o slujba speciala, dedicata Zilei Mondiale a Migranților. Suveranul Pontif a pledat pentru deschidere fața de noii veniți și pentru speranța. La slujba au luat parte reprezentanți ai imigranților din 50 de țari, inclusiv Romania.

- Usa de lemn si vitraliile bisericii Santa Isabel de Hungria, situata in cartierul Estacion Central (in centru), au fost deteriorate in urma atacului.La fata locului a fost gasit un mesaj amenintator adresat suveranului pontif: ''Papa Francisc, urmatoarea bomba va fi in sutana ta''.Biserica…

- Papa Francisc a facut luni apel la europeni sa-i integreze pe refugiati impreuna cu identitatea lor religioasa, mesaj lansat intr-un lung discurs rostit de catre Suveranul Pontif in cadrul unei intalniri cu diplomatii acreditati pe langa Sfantul Scaun, relateaza AFP. Sosirea migrantilor trebuie sa…

- Papa Francisc a facut luni apel la europeni sa-i integreze pe refugiati impreuna cu identitatea lor religioasa, mesaj lansat intr-un lung discurs rostit de catre Suveranul Pontif in cadrul unei &i...

- Papa Francisc si-a exprimat regretul ca familia este azi vazuta in Occident ca "o institutie depasita" si a pledat pentru "uniunea sfanta dintre un barbat si o femeie", cu prilejul discursului anual sustinut in fata diplomatilor acreditati la Sfantul Scaun, relateaza luni AFP. "Din pacate stim cum,…

- Papa Francisc i-a descris pe migranti si pe refugiati ca pe ”fiintele cele mai firave si neajutorate” din lume in traditionale cuvantare din prima zi a anului prin care a dorit ”sa faca auzita vocea” oamenilor si sa indemne liderii sa faca mai mult pentru a-i ajuta, informeaza Reuters. Suveranul pontif…

- Papa Francisc i-a descris pe migranti si pe refugiati ca pe ''fiintele cele mai firave si neajutorate'' din lume in traditionale cuvantare din prima zi a anului prin care a dorit ''sa faca auzita vocea'' oamenilor si sa indemne liderii sa faca mai mult pentru a-i ajuta,…

- Papa Francisc a invitat luni credinciosii catolici sa se roage pentru un viitor pasnic in anul 2018, inclusiv pentru migranti si refugiati, in primul sau mesaj transmis in acest an, in Piata Sfantul Petru, scrie Le Point.

- In cadrul vecerniei de sfarșit de an din bazilica Sfantul Petru, Suveranul Pontif a apreciat ca oamenii au fost "obositi si raniti" in anul care s-a incheiat cu "lucrari ale mortii, minciuni si nedreptati". Razboaiele sunt "semnul flagrant al acestui orgoliu absurd si fara pocainta al omului",…

- Papa Francisc a deplans, duminica seara, ca 2017 a fost un an umbrit de razboaie, minciuni si nedreptati si a invitat pe fiecare sa-si asume responsabilitatea actelor sale, informeaza NEWS.RO, citand Reuters.Citeste si: Olguta Vasilescu: 'Lui Tudose i s-a dat o foarte mare LIBERTATE...'…

- Mesajul de Anul Nou al Papei Francisc. Capul Bisericii Catolice a spus ca anul 2017 a fost tulburat de razboaie, minciuni și nedreptați și a cerut ca oamenii sa iși asume responsabilitatea pentru acțiunile lor. La ultima sa apariție publica din anul 2017, vecernia de la Bazilica Sfantul Petru, Suveranul…

- O activista Femen a încercat, luni, sa fure statuia lui Isus din scena Nasterii Domnului amplasata în Piata Sfântul Petru de la Vatican. Incidentul a avut loc cu doua înainte ca Papa Francisc sa transmita mesajul de Craciun la Vatican. Femeia a trecut de…