Stiri pe aceeasi tema

- Suvernaul Pontif a indemnat ca tinerii sa fie invatati istoria razboaielor din secolul al XX-lea, "pentru ca sa nu cada in aceeasi greseala si sa stie cum se raspandeste populismul". "Ne gandim intotdeauna la Hitler din perioada 1932-1933, acel individ care a promis dezvoltarea Germaniei; ei ar trebui…

- Papa Francisc a suferit o cazatura in timp ce mergea pe jos catre resedinta sa de la Vatican, dar se simte bine, a declarat marti purtatorul de cuvant al Sfantului Scaun, Greg Burke, transmite agentia EFE. Suveranul Pontif revenea la ...

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un l-a invitat pe papa Francisc sa efectueze o vizita la Phenian, a anuntat marti presedintia sud-coreeana, citata de Reuters. Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, ii va transmite personal invitatia adresata Suveranului Pontif de catre Kim Jong-Un, in cadrul…

- Suveranul Pontif va tine astazi, un moment de reculegere si se va ruga in fata Monumentului victimelor fostului ghetou din Vilnius. In Lituania, prima etapa a unui turneu de patru zile in tarile baltice, Papa Francisc i-a criticat ieri, pe cei care considera ca singurul mod de a garanta securitatea…

- Un grup de fotbaliști din nordul Germaniei au fost dați afara de echipa lor și sunt investigați de autoritați dupa ce pe internet a fost postata o poza cu ei facand salutul lui Hitler. Poza a fost postata online de sponsorul de pe tricoul echipei SC 1920 Myhl.

- Au trecut trei ani de cand sefa Executivului de la Berlin, Angela Merkel, era aplaudata si chiar comparata cu Maica Tereza pentru ca, pe data de 4 septembrie 2015, a deschis frontierele Germaniei pentru zecile de mii de refugiati care veneau din Orientul Mijlociu pe ruta balcanica.

- Sudul Europei se confrunta cu un val de caldura sufocanta, iar meteorologii au emis avertizari cod roșu și portocaliu de canicula in acest weekend in zone din Spania, Portugalia, sudul Franței, Grecia sau Croația.

- Rudele victimelor incendiului din Grecia au dat in judecata statul elen acuzand autoritațile de omucidere din culpa și vatamare corporala. Familia care a deschis procesul sunt rude cu un barbat și o femeie care au murit saptamana trecuta in incendiul care a devastat satul Mati de langa Atena. Procesul…