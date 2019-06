Papa Francisc i-a transmis, recent, Cardinalului Lucian Mureșan un mesaj de mulțumire pentru primirea cordiala și pentru atenția cu care a fost pregatita vizita la Blaj și in țara a Sanctitații Sale. „La intoarcerea din Calatoria Apostolica din Romania, doresc sa reafirm Eminenței Voastre, Episcopilor, preoților, persoanelor consacrate și credincioșilor laici mulțumirea mea profunda pentru primirea cordiala și pentru atenția cu care ați pregatit Vizita la Blaj și in țara”, se arata in scrisoarea Sfantului Parinte. „M-am bucurat sa cunosc personal realitatea Bisericii din Romania, atat de vie și…