- Papa Francisc a predicat marti toleranta fata de refugiati si a denuntat populismul - evocand sprectrul fostului dictator nazist Adolf Hitler, relateaza DPA, informeaza News.ro.Suvernaul Pontif a indemnat ca tinerii sa fie invatati istoria razboaielor din secolul al XX-lea, ”pentru ca sa nu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, se delimiteaza de postarea lui Darius Vâlcov, consilier al premierului Dancila, în care l-a asemanat pe Klaus Iohannis cu Hitler. ”Ma delimitez de tipul asta de atitudini atât împotriva Forumului German,…

- Papa Francisc i-a denuntat marti - in ultima zi a turneului sau in tarile baltice, care l-a condus pana la frontiera cu Rusia - pe cei care recurg la ”amenintarea armelor” si la ”desfasurarea trupelor”, relateaza AFP.Suvernaul Pontif, care a strecurat acest avertisment in predica pe care a…

- Peste 600 de neonazisti au participat sambata la un mars prin cartierul Friedrichshain din Berlin, pentru a comemora moartea liderului nazist Rudolf Hess, relateaza DPA. Citește și: Partidul Social Democrat din Elveția, atac VIOLENT la adresa lui Liviu Dragnea: El este PAPUȘARULMii…

- La Timișoara, in Domul romano-catolic din Piața Unirii, a avut loc ceremonia de consacrare și instalare a noului episcop romano-catolic al Timișoarei. Papa Francisc l-a numit ca nou episcop romano-catolic de Timișoara pe Pr.