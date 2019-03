Papa Francisc face apel la sprijinirea victimelor ciclonului Idai care a lovit sudul Africii

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 300 de persoane, potrivit unui nou bilant, si-au pierdut viata dupa ce ciclonul Idai a lovit saptamana trecuta sudul Africii, unde echipele de salvare si-au dublat eforturile pentru a salva mii de locuitori inca refugiati pe copaci si pe acoperisuri, scrie agerpres.ro.

- Bilanțul ciclonului Idai in Mozambic, care a afectat sudul Africii, ar putea depași 1.000 de persoane care au murit, a declarat luni președintele Filipe Nyusi, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax. "Totul indica faptul ca peste 1.000 de persoane au murit", a declarat Nyusi.…

- Cel putin 127 de persoane si-au pierdut viata in Zimbabwe si in Mozambic in timpul trecerii ciclonului tropical Idai, iar multe altele au fost date disparute duminica in aceste doua state din sudul Africii, devastate de inundatii si de vanturi intense, informeaza AFP preluata de Agerpres. Numarul…

- Cel putin 24 de persoane au murit si alte 40 sunt date disparute, sambata, in estul Zimbabwe, dupa trecerea ciclonului Idai care a afectat, de asemenea, statul vecin Mozambic, a anuntat Ministerul...

- Cel putin 15 persoane au murit si alte 100 au fost date disparute in estul Zimbabwe dupa trecerea ciclonului Idai care a afectat, de asemenea, statul vecin Mozambic, a anuntat sambata Ministerul Informatiilor, citat de AFP, potrivit Agerpres. "Numarul deceselor confirmate: 15. Raniti: 15", a…

- Ciclonul tropical Idai, insotit de rafale puternice de vant si de ploi torentiale, a facut ravagii in ultimele zile in unele zone din Malawi si Mozambic unde a provocat cel putin 122 de morti si a afectat peste 1 milion de persoane, a anuntat joi un reprezentant al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU),…