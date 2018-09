Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment religios fara precedent la noi in tara! Papa Francisc a semnat documentul ce deschide calea spre declararea primei femei-sfinte din Romania. Este vorba despre o tanara de 22 de ani, din judetul Neamt, care a murit in timp ce isi apara castitatea. Suveranul Pontif a laudat curajul romancei.

- Suveranul Pontif va tine astazi, un moment de reculegere si se va ruga in fata Monumentului victimelor fostului ghetou din Vilnius. In Lituania, prima etapa a unui turneu de patru zile in tarile baltice, Papa Francisc i-a criticat ieri, pe cei care considera ca singurul mod de a garanta securitatea…

- Papa Francisc se indreapta sambata catre tarile baltice in cadrul unui turneu de patru zile. El va vizita Lituania, Letonia si Estonia, informeaza ABC News. Calatoria Papei este o ocazie de „a-i onora pe cei care au suferit pentru credinta lor”, a declarat Greg Burke, ofiterul de presa al Vaticanului,…

- Papa Francisc i-a salutat miercuri pe muzicianul britanic Sting si pe sotia acestuia, actrita Trudie Styler, la terminarea audientei generale pe care o sustine in fiecare miercuri in fata credinciosilor reuniti in piata Sf.Petru, informeaza Sf. Scaun citat de EFE. Intalnirea a avut loc in Aula Paul…

- Papa Francisc i-a incurajat duminica pe brazilienii prezenti la slujba din Piata Sfantu Petru de la Vatican, transmitandu-le: "Va fi data viitoare", referindu-se la eliminarea echipei nationale de la Cupa Mondiala din Rusia, informeaza agentia spaniola EFE. "Vad steaguri braziliene. Ii…

- Președintele francez Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte, au mers in audiența la Papa Francis. Și deși intalnirea a fost una fructuoasa, fiind și-una dintre cele mai indelungate intalniri ale Suveranului Pontif, Brigitte Macron a atras atenția intr-un mod negativ asupra sa. Iata de ce! Emmanuel Macron…

