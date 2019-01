Stiri pe aceeasi tema

- Dupa luni bune de speculații, este oficial, Suveranul Pontif va veni anul acesta in Romania! Papa Francisc va ajunge la București pe 31 de mai și va ramane in Romania preț de trei zile. Invitat oficial de președintele Klaus Iohannis in martie 2017, Papa Francisc a dat curs invitației și va deveni cel…

- Vizita Papei Francisc in Romania va avea loc pe 31 mai, la invitația președintelui Romaniei și a Bisericii Catolice, scrie publicația Q Magazine, care citeaza surse prezidențiale. Potrivit sursei citate, Papa Francisc se va intalni intai cu președintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni apoi Suveranul…

- Senatorul PNL Daniel Fenechiu a declarat marți, ca postarea in care ministrul de Interne, Carmen Dan, iși exprima nemulțumirea fața de gestul lui Klaus Iohannis de a contesta la CCR legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice, reprezinta…

- Sarbatoare la Vatican. Papa Francisc implineste astazi 82 de ani. Cu o zi inainte, Suveranul Pontif a mers la un centru caritabil de pediatrie, acolo unde copiii i-au pregatit un tort si i-au cantat la multi ani. Asa dupa cum cere traditia, sarbatoritul a suflat in lumanari.