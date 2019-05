Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a inceput, duminica, o vizita de trei zile in Bulgaria și Macedonia de Nord. Suveranul Pontif va avea discuții cu liderii politici, un discurs intr-o piața publica și va vizita in capitala Sofia o tabara de refugiați.

- Papa Francisc a ajuns, duminca, in Bulgaria, cea mai saraca tara din Uniunea Europeana si una care s-a exprimat clar impotriva migrantilor in acelasi timp in care Papa a indemnat Europa sa-si deschida bratele si inimile pentru refugiati, potrivit Associated Press.

- Papa Francisc a inceput duminica o vizita de trei zile in Bulgaria și Macedonia de Nord. Duminica dimineața, Papa Francisc s-a imbarcat de pe Aeroportul Fiumicino din Roma pentru a decola la Sofia. Este a...

- Papa Francisc a inceput duminica dimineața vizita pe care o face in Bulgaria și Macedonia de Nord, o vizita in care va trebui sa procedeze cu mare atenție din cauza sensibilitaților pe relația cu bisericile orthodoxe din cele doua țari ...

- In perioada 30 aprilie – 5 mai 2019 s-a desfasurat in Chișinau, Moldova, a 36-a Olimpiada Balcanica de Matematica (BMO 2019). La BMO 2019 au participat echipe din Albania, Bosnia si Herzegovina, Bulgaria, Cipru, Grecia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Romania, Serbia si Turcia (țari…

- Papa Francisc va efectua incepand de duminica vizite in Bulgaria si Macedonia de Nord. Potrivit AFP, Papa intentioneaza sa ii incurajeze pe cei 44.000 de catolici bulgari - 0,6% dintre cei 7 milioane de locuitori - si pe cei 20.000 de catolici din Macedonia - 0,4% din 2,1 milioane de locuitori - insa…

- Martisorul, un obiect-bijuterie prins intr-un snur alb cu rosu ce este oferit celor dragi pe 1 martie, a primit de-a lungul timpului semnificatii diverse, de la vestitor al primaverii la simbol al renasterii naturii. Traditia este inclusa in lista patrimoniului imaterial al UNESCO. Decizia de a include…