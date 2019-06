Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a mers, vineri seara, dupa Sfanta Liturghie in Catedrala Catolica Sfantul Iosif, cu papamobilul pe strazile Capitalei, fiind ovationat de zeci de mii de oameni, desi in Bucuresti ploua torential.„Sfantului Duh ii place sa modeleze unitatea din cea mai frumoasa si armonioasa diversitate”,…

- Papa Francisc, care a venit vineri in Romania pentru o vizita istorica de 3 zile, s-a deplasat prin Bucuresti cu un papamobil surpriza. Papa Francisc a plecat de la Catedrala Naționala spre Catedrala Sfantul ...

- Vizita Papei Francisc in Romania a adunat mii de oameni de toate varstele, care-l așteapta cu bucurie și curiozitate. .„I-aș spune ca-l iubesc, doar ca i-aș spune in italiana”, a spus Maria, un copil in varsta de doar cațiva ani, potrivit Mediafax.Mii de romani de toate varstele s-au strans…

- „Primul Papa al Americilor, un paladin al saracilor si al celor mai vulnerabili dintre noi”, scria fostul presedinte al Statelor Unite ale Americii, Barak Obama, despre actualul Suveran Pontif. Este primul...

- Fostul presedinte Emil Constantinescu, sub al carui mandat prezidential a avut loc vizita în România, acum 20 de ani, a Papei Ioan Paul al II-lea, îsi exprima speranta ca venirea actualului Suveran Pontif, Papa Francisc, în tara

- Fostul presedinte Emil Constantinescu, sub al carui mandat prezidential a avut loc vizita in Romania, acum 20 de ani, a Papei Ioan Paul al II-lea, isi exprima speranta ca venirea actualului Suveran Pontif, Papa Francisc, in tara noastra va oferi speranta "unui nou avant pentru dialogul ecumenic", dar…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, in contextul vizitei Papei Francisc in Romania, ca Guvernul Romaniei a oferit tot sprijinul pentru pregatirea acestei vizite istorice.Viorica Dancila nu da inapoi dupa intrevederea cu Klaus Iohannis: 'Imi voi duce mandatul mai departe' „Romania…

- Este cea de-a doua prezenta a unui Suveran Pontif in Romania, implinindu-se doua decenii de la prima vizita a unui papa intr-o tara majoritar ortodoxa. Atunci, in mai 1999, Papa Ioan Paul al II-lea, poate cel mai iubit conducator pe care l-a avut Biserica Catolica, s-a aflat pentru trei zile in Romania,…