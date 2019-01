Papa Francisc, despre femeie care fac avort: "Trebuie consolate, nu pedepsite" ''Pentru a intelege drama avortului trebuie sa te afli intr-un confesional; este teribil'', le-a spus Papa jurnalistilor in timpul zborului de intoarcere dupa o vizita de sase zile in Panama. ''In confesional trebuie sa oferi consolare, nu pedeapsa″, a adaugat suveranul pontif. Daca o femeie este chinuita de decizia unui avort, ar trebuie sa ii 'vorbeasca′ copilului nenascut si 'sa ii cante cantecul de leagan pe care nu i l-a putut canta' deoarece copilul ″este in Rai'', a spus Papa. ″Acolo gasesti o cale de reconciliere intre mama si copilul (avortat). Pentru ca Dumnezeu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

