Stiri pe aceeasi tema

- Cei șapte episcopi greco-catolici romani au fost beatficați de Papa Francisc in cadrul ceremoniei de pe Campia Libertații din Blaj. „Sa fie de acum inainte numiți Fericiți și sa li se poata celebra sarbatoarea in locurile și dupa legile prevazute de dreptul canonic, in fiecare an la 2 iunie”.„Noi…

- Duminica, 2 iunie, la Blaj, Papa Francisc va oficia slujba de beatificare a celor 7 episcopi greco-catolici, victime ale represiunii comuniste Episcopul Vasile Aftenie (n. 14 iulie 1899, Londroman, Tarnava Mare – d. 10 mai 1950, spitalul penitenciar Vacarești) Episcopul Valeriu Traian Frențiu (n. 25…

- Șapte episcopi greco-catolici martiri pe Campia Libertații la Blaj vor fi beatificați la ceremoniile oficiate de Papa Francisc la Blaj. Cristian Barta, reprezentantul Mitropoliei Greco-Catolice Blaj, explica in ce consta procesul de beatificare, anunța Mediafax.Parintele vicar general Cristian…

- Papa Francisc va merge, azi, la Blaj, in ultima zi a vizitei pe care o efectueaza in Romania. Acolo, pe Campia Libertatii, va oficia ceremonia de beatificare a sapte episcopi greco catolici martiri. Ulterior este programata, tot la Blaj, o intalnire cu comunitatea de romi greco catolici din cartierul…

- Punctul culminant al vizitei istorice pe care Papa Francisc o realizeaza in Romania este, fara indoiala, evenimentul de pe Campia Libertatii din Blaj. Sapte episcopi greco-catolici care au murit in urma prigoanei securitatii comuniste sunt beatificati duminica, 2 iunie, de catre Suvernaul Pontif.

- FOTO – Arhiva Celebrarea Sfintei Liturghii, rostirea rugaciunii ”Regina Cerului”, dar si o intalnire cu comunitatea roma fac parte din programul Papei Francisc di Blaj. Din program face parte si beatificarea celor sapte episcopi greco-catolici martiri pe Campia Libertatii la Blaj, scrie Mediafax. Programul…

- La Blaj, Papa Francisc va beatifica șapte episcopi greco-catolici care au murit in inchisorile comuniste. In decretul autorizat de catre Papa, la 19 martie, se spune ca cei șapte episcopi greco-catolici martiri „au fost uciși din ura fața de credința” – odium fidei. L-am invitat pe episcopul greco-catolic…