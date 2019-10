Papa Francisc denunță distrugerile din Amazonia: "Lăcomia unui nou colonialism" Papa Francisc a denuntat exploatarea si distrugerea arealului amazonian in deschiderea sinodului dedicat acestei regiuni ce a fost lansat duminica si va tine trei saptamani, transmite DPA. La acest sinod participa episcopi si preoti din noua tari latino-americane. "Incendii ce sunt motivate de interese destructive, asa cum a fost cel care a devastat recent Amazonia, nu respecta Evangheliile", a sustinut Papa. Brazilia, una dintre tarile care a trimis prelati la acest sinod, a fost tinta criticilor comunitatii internationale dupa incendiile care au cuprins o mare parte din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Episcopii catolici din noua tari din regiunea Amazonului participa, incepand de duminica, la un sinod de trei saptamani organizat la Vatican, prilej cu care vor fi abordate si subiecte controversate precum hirotonisirea barbatilor care au familii si copii pentru ca mesajul religiei catolice sa patrunda…

- Papa Francisc a avut nevoie de ajutorul pompierilor dupa ce, timp de 25 de minute, a ramas blocat intr-un lift. Suveranul Pontif se indrepta spre Piața Sf Petru pentru rugaciunile saptamanale cand liftul Vaticanului s-a defectat, iar Papa a ramas captiv. Papa Francisc, in varsta de 82 de ani, a fost…

- Papa Francisc a cerut, duminica, fiecarui om de pe Pamant sa isi schimbe obiceiurile si stilul de viata pentru a limita efectele devastatoare ale modificarilor climatice, informeaza AFP si Reuters. "Am creat o situatie de urgenta climatica, iar ea ameninta grav natura si viata, inclusiv viata noastra",…

- Aceasta imagine in culori naturale ale fumului si incendiilor de vegetatie care afecteaza mai multe state braziliene, printre care Amazonas, Mato Grosso si Rondonia, a fost obtinuta de satelitul Suomi NPP, apartinand NASA, prin intermediul instrumentului VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite),…

- Ivan Duque a declarat ca va prezenta o propunere privind un pact regional pentru conservarea Amazoniei la Adunarea Generala a ONU de la New York, in septembrie. Hotararea vine in urma incendiilor care afecteaza „plamanul'' planetei. In afara de Columbia si Brazilia, padurea amazoniana se intinde in…

- ''Vrem sa creem un pact de conservare intre tarile care impartasesc acest teritoriu amazonian'', a declarat seful statului in satul indigen din Isla Ronda, in extremitatea sudica a tarii, la granita cu Peru si Brazilia. 'In prezent nu avem o situatie a incendiilor comparabila cu cea din Brazilia,…

- Presedintele Braziliei cedeaza presiunii interntionale si promite sa mobiizeze armata impotriva flacarilor care ameninta sa distruga "plamanul verde al planetei". In zeci de orase ale lumii au avut loc proteste, in timp ce in Brazilia, in acest moment, sunt peste 2.500 de focare. Alte mii de incedii…

- Înaltul Comisar al ONU pentru refugiati, Filippo Grandi a pledat duminica pentru suplimentarea ajutorului umanitar acordat refugiaților venezueleni care ajung în țarile din apropierea Venezuelei, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax. Grandi a informat ca intenționeaza sa…