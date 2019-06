Papa Francisc, declarații în avion. Dan Ciachir: Mare atenție! Este un obicei al Papei Francisc sa dea interviuri ziaristilor sau sa faca declaratii de presa in avion dupa intoarcerea dintr-o calatorie. De pilda, au fost urmarite cu mare atentie declaratiile facute in avionul care il aducea de la Havana la Roma pe 16 februarie 2016, dupa intalnirea cu Patriarhul Kiril al Rusiei. Declaratii demne de urmarit a facut Papa Francisc si in avionul cu care zbura de la Sibiu la Roma. Desigur, ziaristii italieni au retinut si au asezat in titlu afirmatii importante pentru ei, de genul: „Salvini nu a cerut sa ma vada. Conte este inteligent. Oamenii politici… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

