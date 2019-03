Papa Francisc: Creştinii formează o minoritate redusă în această ţară "Crestinii formeaza o minoritate redusa in aceasta tara. Totusi, dupa parerea mea, acest lucru nu este o problema", a spus suveranul pontif la catedrala catolica din Rabat, scrie Agerpres. "Inseamna ca misiunea noastra ca persoane botezate, preoti, credinciosi si credincioase nu este determinata de numarul sau de marime locului pe care il ocupam, ci de abilitatea noastra de a genera schimbare si de a starni revelatie si compasiune", a adaugat acesta. "Problema nu este cand suntem putini numerosi, ci cand suntem nesemnificativi, sarea care si-a pierdut gustul Evangheliei sau faruri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc, aflat intr-o vizita de doua zile in Maroc, a indemnat lumea sa-și schimbe atitudinea fața de imigranți, sa le respecte drepturile și demnitatea, in contextul in care mii dintre aceștia au murit in incercarea de a ajunge in Europa, informeaza agenția de știri Dpa potrivit mediafax.…

- Suveranul pontif, care a refuzat luni sa lase mai multi credinciosi sa-i sarute inelul, a explicat ca a actionat astfel de teama raspandirii microbilor in randul pelerinilor, a precizat joi Vaticanul, potrivit AFP. „Papa mi-a spus ca nu a permis sarutul inelului la Loreto din motive de igiena. Nu pentru…

- Suveranul pontif, care a refuzat luni sa lase mai multi credinciosi sa-i sarute inelul, a explicat ca a actionat astfel de teama raspandirii microbilor in randul pelerinilor, a precizat joi Vaticanul,...

- "Am venit aici ca un frate" - aceasta declaratie a papei Francisc a fost preluata de toata presa din Emiratele Arabe Unite. Liderul spiritual al celor 1,3 miliarde de catolici din lumea intreaga a participat la o intrevedere cu printul mostenitor din Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, personalitate…

- ''Pentru a intelege drama avortului trebuie sa te afli intr-un confesional; este teribil'', le-a spus Papa jurnalistilor in timpul zborului de intoarcere dupa o vizita de sase zile in Panama. ''In confesional trebuie sa oferi consolare, nu pedeapsa″, a adaugat suveranul pontif. Daca…

- Papa Francisc a reamintit ca miercuri va pleca in Panama pentru a participa la Ziua Mondiala a Tinerilor (ZMT) si le-a cerut credinciosilor sa se roage pentru acest eveniment religios, pe care l-a considerat "foarte frumos si foarte important pentru drumul Bisericii", relateaza duminica EFE, potrivit…

- Suveranul pontif Papa Francisc va efectua o vizita in Romania la finalul lunii mai. El va sosi in țara noastra pe data de 31 mai, informeaza Antena 3. Este al doilea suveran pontif care viziteaza Romania. Primul a fost Papa Ioan Paul al II-lea in 1999. El a fost primul suveran pontif din istorie care…

- Suveranul pontif papa Francisc va vizita Romania la finalul lunii mai. El va sosi in țara noastra pe data de 31 mai, informeaza Antena 3.Este al doilea suveran pontif care viziteaza Romania. Primul a fost Papa Ioan Paul al II-lea in 1999. El a fost primul suveran pontif din istorie care a…