- Papa Francisc a fost coplesit de primirea din inima Moldovei. Momente emotionante in Catedrala Fecioara Maria Regina din Iasi: Suveranul Pontif a dat jos lantul de delimitare si a binecuvantat copiii bolnavi.

- Mii de oameni sunt l-au salutat și aplaudat pe Papa Francisc, sambata, la prima vizita in capitala Moldovei, aceștia fiind prezenți pe trotuare pe tot traseul de la Aeroport la Episcopia Catolica unde a ajuns Suveranul Pontif, precizeaza MEDIAFAX.Pe traseul dintre Aeroportul din Iași și episcopia…

- Cu ocazia vizitei Suveranului Pontif, a fost adusa de la Cacica, din judetul Suceava, la catedrala „Sfanta Fecioara Maria, Regina“ din Iasi, icoana Maicii Domnului-Madona Neagra. E considerata facatoare de minuni, iar Papa Francisc, care a ajuns deja la Iasi, o va binecuvanta astazi.

- Papa Francisc a ajuns la Iași, unde este așteptat de peste 75.000 de oameni pe strazile din centrul orașului. Inainte de sosirea Suveranului Pontif, in Iași a avut loc o procesiune cu Icoana Maicii Domnului - Madona Neagra de la Cacica.Papa Francisc a ajuns la Iași, unde este așteptat de 75.000…

- Codin Maticiuc a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le dezvaluie prietenilor virtuali, ca Papa Francisc are pagina de Instagram, iar el a devenit de ieri, urmarior fidel al Suveranului Pontif. „Papa are Instagram . Ma intreb daca patriarhul nostru, celelalte fețe inalte, consilieri și…

- Papa Francisc este așteptat, sambata dupa-amiaza, la Iași pentru cea de-a treia locație a vizitei sale. Autoritațile locale s-au pregatit pentru sosirea suveranului pontif iar miile de pelerini au inceput deja sa soseasca in zona special amenajata. Pelerinii au inceput sa vina iar pe toate strazi sunt…

- Suveranul Pontif isi va incepe vizita in Iasi de la Catedrala "Sfanta Fecioara Maria, Regina". Acolo, in aceste momente au loc ultimele pregatiri.Pregatirile pentru vizita Papei de la Roma au inceput acum cinci luni.

