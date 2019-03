Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre o planta denumita din vechime planta femeilor, iar in unele regiuni, este cunoscuta ca vesmantul Maicii Domnului. Buna pentru ovare, uter si sani, cretisoara te ajuta sa scapi de cateva afectiuni ginecologice. Efectul este si mai puternic atunci cand realizam urmatoarea licoare,…

- Papa Francisc vine in Romania, in perioada 31 mai - 2 iunie. Suveranul Pontif va merge in Bucuresti, Iasi, Blaj si la Sanctuarul marian de la Sumuleu Ciuc. Cei care vor sa-l vada pe Suveranul Pontif la Șumuleu Ciuc trebuie sa se inscrie online. De maine, 1 martie, vor incepe inscrierile online a pelerinilor…

- La sosirea pe stadionul din Abu Dhabi, unde a oficiat o slujba, Papa Francisc a avut parte de o surpriza. O fetița s-a strecurat pe sub bariera de securitate si a fugit direct spre papamobil, pentru a-i da pontifului o ...

- Papa Francisc a ajuns duminica în Emiratele Arabe Unite (EAU), devenind primul cap al Bisericii Catolice care viziteaza Peninsula Arabica, leagan al islamului, scrie Agerpres citând AFP.Avionul suveranului pontif a aterizat duminica la Abu Dhabi cu putin înaintea orei locale…

- Credinciosii catolici pot folosi noua aplicatie lansata de Vatican pentru a se ruga impreuna cu Papa Francisc. Pentru asta trebuie doar sa descarce programul care e disponibil atat pentru Android, cat si pentru iOS. Intr-un comunicat postat pe pagina oficiala a Vaticanului, Suveranul Pontif mentioneaza…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a declarat ca Papa Francisc va vizita, cel mai probabil, Catedrala Mantuirii Neamului pe 31 mai, in prima zi a vizitei de trei zile pe care o va efectua in Romania. “Este o certitudine intalnirea Papei cu Patriarhul Daniel. Exista deja discutii…

- Papa Francisc vine intr-o vizita oficiala in Romania, pe data de 31 mai, pentru trei zile. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat evenimentul important care va avea loc in țara noastra.

- Papa Francisc a rostit, marți, primul sau mesaj din anul 2019. Suveranul Pontif a deplans lipsa de unitate in lume si a spus ca Biserica risca sa devina „un frumos muzeu al trecutului''​, daca oamenii isi pierd „minunatia credintei”​.