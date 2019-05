Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc nu va pleca din Romania cu mana goala. Acesta a primit cadouri de la Gheorghe Hagi și Ivan Patzaichin. In vizita la Palatul Cotroceni, Papa Francisc a fost intampinat de catre Garda de Onoare și a primit cateva cadouri din partea președintelui Klaus Iohannis. Printre acestea se numara…

- Papa Francisc a sosit, vineri, in Romania, la Bucuresti. El este intampinat de catre presedintele Klaus Iohannis si sotia acestuia la Aeroportul International „Henri Coanda”. Ceremonia oficiala de primire a Santitatii Sale a avut loc la Palatul Cotroceni. In toata Capitala sunt masuri drastice de securitate…

- Moment incarcat de emoții la Palatul Cotroceni. Papa Francisc a ținut primul discurs de la venirea in Romania. Ce a transmis Suveranul Pontif romanilor și cum i s-a adresat Patriarhului Daniel.

- Papa Francisc a ajuns la Palatul Cotroceni unde are loc ceremonia oficiala de primire a Suveranului Pontif in prezența președintelui Klaus Iohannis. Sanctitatea Sa va avea intrevederi cu șeful statului și cu premierul Viorica Dancila.La evenimentele de la Cotroceni participa și președintele Camerei…

- Papa Francisc s-a dus direct la copiii aflați in curtea Palatului Cotroceni. De asemenea, Papa a mers pe langa oamenii stranși in curtea Palatului Cotroceni, acceptand chiar și o poza cu un tanar.

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, vineri, la Palatul Cotroceni, pe Papa Francisc. Suveranul Pontif a fost intampinat cu garda de onoare, un ceremonial specific vizitelor șefilor de stat. Ceremonia a avut si un moment inedit.

- Oamenii au coborat din mașini pe DN1, la intrarea in Capitala, ca sa aplaude mașina in care se afla Papa Francisc, suveranul pontif ajungand pe teritoriul romanesc in urma cu circa 40 de minute, conform Mediafax.Citește și: Liviu Pleșoianu, POTOP de acuzații: 'Carmen Dan e la DNA dupa ce l-a…

