Emiratele Arabe Unite vor pe Marte

Abu Dhabi a lansat un ambitios program spatial, sperand sa atinga planeta rosie in 2021 si sa marcheze astfel cea de-a 50-a aniversare a statului federal. In afara de printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman (zis si MBS), mai exista in Golf un print la fel de puternic: Mohammed bin Zayed (zis, fireste, […] Emiratele… [citeste mai departe]