Papa Francisc, avertisment în legătură cu fenomenul fake news Acest "indemn apostolic" redactat in noua capitole si semnate de papa Francisc se inspira din lucrarile sinodului (reuniune mondiala a episcopilor) consacrat tinerilor, ce a avut loc timp de aproape o luna, in octombrie, la Vatican. "Nu trebuie sa uitam ca uriase interese economice opereaza in lumea digitala. Ele sunt capabile sa implementeze forme de control atat subtile, cat si invadatoare, creand mecanisme de manipulare a constiintelor si a proceselor democratice", a scris suveranul pontif in acest text, intitulat "Christus vivit", informeaza AFP.



