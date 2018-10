Francisc Dobos, purtatorul de cuvant al Arhidiecezei Romano-Catolice, a declarat vineri ca Papa Francisc ar putea vizita Romania in luna mai a anului viitor.

El a spus ca autoritatile de la Vatican nu au facut inca un anunt oficial cu privire la aceasta vizita, insa "sunt foarte mari sanse" ca aceasta sa aiba loc.

Francisc Dobos a explicat la Romania TV ca vizita nu are loc in acest an pentru sa ca Romania, o tara majoritar ortodoxa, sarbatoreste Centenarul si se doreste evitarea oricarei interpretari a prezentei Suveranului Pontif in acest context, astfel ca s-a amanat pentru…