- Papa Francisc soseste astazi in Romania pentru o vizita istorica de trei zile intre 31 mai si 2 iunie. Calatoria apostolica a Papei Francisc in Romania are loc la 20 de ani dupa cea efectuata de Sfantul Ioan Paul al II-lea, in 1999, si se desfasoara sub genericul „Sa mergem impreuna”.Papa Francisc se…

- Scaunul pe care se va așeza Papa Francisc in Catedrala Sfantul Iosif din București a fost realizat de Mihai Grama, unul dintre cei mai buni designeri de obiect din Romania, la Fabrica de mobila Dalin din Reghin, cu care colaboreaza și care este recunoscuta pentru stilul cu influențe tradiționale romanești.…

- Vineri, 31 mai, ziua in care Papa Francisc va veni in vizita in țara noastra, cursurile vor fi suspendate in unitațile de invațamant din București. Școlile vor funcționa dupa un program special joi, cand in Capitala se vor face ultimele pregatiri și vor sosi deja mulți pelerini, din țara și din strainatate.…

- Un imn special a fost creat cu ocazia vizitei Papei Francisc in Romania, refrenul imnului, „Sa mergem impreuna toti!”, urmand sa fie auzit in Capitala pe 31 mai, cand Suveranul Pontif va prezida Sfanta Liturghie la Catedrala Sfantul Iosif , potrivit news.ro."Comunitatea catolica din Capitala…

- Si catolicii din Moldova asteapta cu nerabdare vizita Papei Francisc in Romania de la sfarsitul lunii mai. Peste 600 de moldoveni s-au inscris deja intr-o lista intocmita de Episcopia Romano-Catolica din Capitala, care va organiza un pelerinaj la Iasi, acolo unde capul Bisericii