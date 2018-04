Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc, in mesajul „Urbi et Obri” de Pastele catolic, a lansat un apel la reconciliere in tara Sfanta, afirmand ca „cei lipsiti de aparare” nu sunt crutati de conflictul de acolo, la doua zile dupa ce 16 protestatari palestinieni au murit in confruntarile cu fortele de securitate israeliene.…

- Papa Francisc a facut un apel la pace in traditionalul sau mesaj de Paste, cerand incetarea „exterminarii aflate in curs de desfasurare“ in Siria si „reconciliere in Tara Sfanta“.

- Catolicii și protestanții celebreaza azi Invierea Domnului, Sfintele Paști, cu o saptamana inaintea Paștelui Ortodox. De la balconul central al Bazilicii Sfantul Petru, Papa Francisc a rostit traditionalul mesaj 'Urbi et orbi', transmis in direct la TVR2.

- Siria, Tara Sfanta, Peninsula Coreeana si Venezuela au fost mentionate de papa Francisc duminica mesajul sau traditional de Paste, inainte de binecuvantarea traditionala Urbi et Orbi. Vorbind din loggia bazilicii Sf. Petru, Suveranul Pontif a evocat "roadele pacii pentru intreaga lume, incepand cu Siria…

- In aceasta seara sunt ceremonii la Bazilica Sfantul Petru, iar maine dimineata are loc mesa de Paste, la care Papa Francisc rosteste traditionala binecuvantare 'urbi et orbi', catre cetate si catre lume.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, confirma – pe pagina sa de Facebook – faptul ca pensiile din Ministerul de Interne vor fi date inainte de Paste, dupa un calendar bine stabilit. “In ultima perioada am primit mai multe mesaje de la foste cadre active ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI)…

- Papa Francisc si-a exprimat ''rusinea'' de a lasa tinerilor generatii ''o lume dezbinata de conflicte si razboaie'', în cadrul rugaciunii rostite vineri seara cu ocazia procesiunii traditionale Via Crucis (Drumul Crucii), în fata Colosseumului din Roma,

- Papa Francisc s-a deplasat la Regina Coeli, inchisoarea din Roma unde a spalat picioarele detinutilor spunandu-le: Astazi eu sunt ambasadorul lui Iisus printre voi pentru a face ceea ce ne-a invațat.

- Danielle Collins este prima jucatoare din istoria turneului de la Miami ajunsa din calificari pana in semifinale. Jucatoarea americana in varsta de 24 de ani a reușit o performanța senzaționala. Ea a eliminat-o in sferturile de finala pe compatrioata sa Venus Williams, numarul 8 mondial, in doua seturi,…

- Selectionerul echipei nationale sub 19 ani a Romaniei, Adrian Boingiu, a pus ratarea calificarii la Campionatul European pe seama superficialitatii cu care jucatorii sai au abordat finalul intalnirii cu Ucraina, dar a precizat ca oboseala acumulata a fost un alt factor decisiv. "E greu de…

- Luna martie a adus fenomene rare si o vreme la extreme. Si asa pare sa se si incheie. Dupa nameti si viscol, caldura topeste rapid zapada si sapa adanc in asfalt. Gropi uriase sunt ascunse sub balti in marile orase. In timp ce in satele in care apa a miscat la propriu pamantul, casele au inceput sa…

- Zeci de poze cu zapada portocalie au fost distribuite pe rețelele de socializare de rușii surprinși de fenomen. Mulți au comentat ca culoarea stranie a omatului a facut partiile de schi sa para desprinse dintr-un peisaj marțian. Zeci de poze cu zapada portocalie au fost distribuite pe rețelele de socializare…

- Papa Francisc spune ca folosirea telefonului mobil in timpul mesei este un fenomen des intalnit in randul tinerilor. Suveranul de la Vatican a criticat locul important pe care il ocupa tehnologia in timpul meselor tinerilor. „Atunci cand suntem la masa, dar vorbim cu ceilalți pe…

- Zapada cu o nuanța portocalie a cazut în sudul Moldovei, în raioanele Taraclia, Ceadâr Lunga Basarabeasca, Giurgiulești și Comrat. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a explicat ca acest fenomen a fost provocat de ciclonul sudic care se deplaseaza dinspre Marea Mediterana…

- Ce conteaza cu adevarat in viata? Acest mesaj atat de frumos care s-a viralizat pe internet i-a fost atribuit Papei Francisc, dar nu exista dovezi in acest sens caci pe paginile sociale ale Papei Francisc sau pe site-urile oficiale ale Vaticanului acesta nu este confirmat ca fiind scris de Papa insusi.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, va participa luni la reuniunea lunara a Consiliului Afaceri Externe (CAE) de la Bruxelles, potrivit unui comunicat de presa al MAE, remis duminica AGERPRES. Principalele teme de discutie de pe agenda ministrilor de externe din statele membre ale…

- Partidul Acțiunie și Solidaritate a organizat o acțiune de protest, in contextul conferinței interparlamentare cu oficiali din Georgia și Ucraina, care se desfașoara astazi la Chișinau. Mesajul celor de la PAS catre oaspeții veniți la Chișinau este ca "prinipalul pericol al țarii este acasa și nu din…

- In tandem, Rusia și Austria reafirma Acordul de la Minsk drept unica soluție pentru conflictul din Ucraina. Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, a facut mai multe declarații in acest sens, dupa intalnirea avuta cu Sebastian Kurz, cancelarul austriac.

- Agentiile de turism, tour-operatorii si companiile de transport, prezente in aceste zile la Targul de Turism al Romaniei (TTR) de la Romexpo, au venit cu oferte pentru toate buzunarele romanilor, incepand cu cele "soc" de la 1 euro cazarea in insule grecesti, pana la destinatii exotice si croaziere…

- ''Sunt sigur ca evolutiile dinamice ale actualei situatii din Peninsula Coreeana impun un dialog activ ruso-american pe acest subiect'', a declarat Igor Morgulov, adjunct al ministrului de externe rus, referindu-se la programele nuclear si de rachete balistice dezvoltate de Phenian.Comentariile…

- Moscova s-a pronuntat sambata pentru desfasurarea unor convorbiri directe cu SUA in legatura cu situatia din Coreea de Nord, relateaza Reuters. ''Sunt sigur ca evolutiile dinamice ale actualei situatii din Peninsula Coreeana impun un dialog activ ruso-american pe acest subiect'',…

- Romania a urcat opt poziții in Bloomberg Misery Index, un clasament care masoara randamentul economiei pe baza datelor legate de inflație, prețuri și șomaj. Potrivit specialiștilor americani, cea mai mare problema pentru țara noastra, dar și pentru statele din zona, este reprezentanta de inflație. Revista…

- Prim-ministrul Pavel Filip efectueaza, în perioada 16-18 februarie a.c., o vizita de lucru în Bavaria, Republica Federala Germana, unde va participa la Conferința pe probleme de securitate de la Munchen. Printre subiectele discutate la conferinta se numara rolul Uniunii…

- Gratie politicilor economico-fiscale din ultimul an, Romania a urcat vertiginos in clasamentul celor mai bolnave economii, realizat de Bloomberg. Astfel tara noastra ocupa in 2017 locul 34, in crestere cu 16 pozitii in acest top. Topul realizat de Bloomberg insumeaza previziunile privind inflatia…

- Romania se numara printre tarile cu „cele mai nefericite economii”, potrivit unei analize realizate de Bloomberg. Agentia scrie ca tara noastra se indreapta intr-o direcție greșita din punct de vedere economic. Topul „celor mai nefericite economii” a fost realizat pe baza prognozelor privind inflatia…

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a afirmat, joi, ca pe lista de transferuri a clubului se afla doi portari, in urma plecarii lui Florin Nita la Sparta Praga, si a precizat ca vicecampioana ia in calcul si readucerea lui Toma Niga de la Academica Clinceni. "Sunt doua optiuni pe care…

- Partida Romania - Canada, care se va desfasura pe 10 si 11 februarie in primul tur al Grupei Mondiale II, pare una disproportionata! Simona Halep si compania nu vor intalni cele mai bune jucatoare ale "frunzei de artar", dupa ce principalele doua rachete din echipa adversa au spus pas. …

- Suparati pe evolutia favoritilor, fanii echipei braziliene Portuguesa le-au ”furat” acestora cele zece pizza pe care acestia urmau sa le aiba la dispozitie dupa meciul cu Oeste, pierdut cu 3-0, informeaza Reuters. Pentru fotbalisti este ceva normal sa manance o felie de pizza la finalul…

- Caroline ramane cu titlul, Simonei ii apartine viitorul dupa finala disputata sambata la Australian Open! Sau cel putin asa preconizeaza specialistii de la Antipozi. Finala de la Australian Open a fost una pe muchie cutit si, in ciuda faptului ca s-a impus Wozniacki, gazdele turneului au…

- FCSB a anuntat, prin intermediul unui mesaj postat pagina de Facebook a clubului, despartirea de Florin Nita (30 de ani), cel care va semna cu Sparta Praga. Cel mai constant fotbalist al vicecampioanei se desparte de formatia ros-albastra dupa patru sezoane si jumatate, timp in care si-a trecut…

- Cristi Tanase (30 de ani) a revenit la FCSB, echipa la care a purtat banderola de capitan, si a abordat un subiect sensibil. "Dodel" este constient ca lipsa suporterilor de la stadion - pricinuita de scandalul cu CSA Steaua - este un mare minus pentru echipa antrenata de Nicolae Dica. Totusi, mijlocasul…

- Ministerul Afacerilor Externe apreciaza interventia publica a presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, prin care acesta recunoaste capacitatea mecanismelor democratice si constitutionale din Romania de a lua propriile decizii, in deplin acord cu valorile europene, creand premisele unui…

- Ministerul de Externe transmite ca apreciaza interventia presedintelui Comisiei Europene Jean-Claude Juncker prin care recunoaste capacitatea mecanismelor democratice si constitutionale din Romania de a lua propriile decizii, in acord cu valorile europene, creand premisele unui dialog echilibrat.

- Ministerul Afacerilor Externe iși exprima profundul regret fața de trecerea la cele veșnice a unei personalitați de excepție a Romaniei, istoricul, diplomatul și omul de cultura Neagu Djuvara MAE Licențiat in istorie la Sorbona in 1937, cu un doctorat in drept (1940) și un doctorat de stat sub conducerea…

- Papa Francisc spune ca lumea este la un pas de un razboi nuclear și ca se teme intr-adevar de pericolul pe care il reprezinta armele devastatoare, scrie Reuters. Vorbind cu presa in avionul care il ducea din Chile in Peru, Papa a fost intrebat ce parere are despre posibilitatea izbucnirii unui razboi…

- Papa Francisc a lansat inca o data, duminica, un apel la ospitalitate fata de imigranti si a declarat cu ocazia celei de-a 104-a Zile Mondiale a Imigrantilor si Refugiatilor ca "pacatul apare atunci cand renunti la intalnirea cu celalalt", informeaza AFP. "Orice imigrant care bate la usa…

- Atacantul belgian de origine congoleza Romelu Lukaku a parasit Everton dupa ce un "mesaj voodoo" i-a transmis sa mearga la Chelsea, a declarat principalul actionar al gruparii din Liverpool, Farhad Moshiri, informeaza BBC.Moshiri a facut aceasta dezvaluire la o intalnire a actionarilor clubului…

- Biroul prezidential de la Seul a transmis luni ca a salutat mesajul de Anul Nou al liderului nord-coreean Kim Jong Un. Anuntul Sudului este unul surprinzator, avand in vedere mesajul belicos al liderului suprem de Phenian. Totusi, Seulul a facut referire la partea in care Kim Jong Un a evocat…

- In mesajul de Anul Nou, Papa Francisc a spus ca anul 2017 a fost tulburat de razboi, minciuni si nedreptate si i-a indemnat pe oameni sa isi asume responsabilitatea pentru actiunile lor, conform Agerpres.