- Numele Zanfir este cunoscut tuturor focșanenilor, care de 16 ani cumpara din magazinele cu acest nume. In 2002 a fost deschis primul supermarket din cartierul Sud, apoi rețeaua de magazine s-a extins, exista un Zanfir Bistro, un hypermarket pe șoseaua de centura, magazine in alte…

- Joi, ziarul „Adevarul” vine la pachet cu volumul „Cartea vietii lui Iisus”, de Alexandre Dumas, rezultat al unei temeinice documentari, conceput intr-un stil accesibil, ce relateaza viata lui Hristos, incepand cu nasterea, pana la crucificare si inviere. Pretul pachetului, ziar si carte, este de 14,…

- Casa de Cultur a Municipiului Brila v invit în prag de mare srbtoare cretineasc la un concert pascal intitulat sugestiv Hristos mântuitorul lumii!Concertul are loc la Casa Memorial Petre tefnescuGoang joi 29 martie 2018 de la ora 17.30 i va fi susinut de Grupul psaltic Sfântul Roman M...

- Papa Francisc spune ca folosirea telefonului mobil in timpul mesei este un fenomen des intalnit in randul tinerilor. Suveranul de la Vatican a criticat locul important pe care il ocupa tehnologia in timpul meselor tinerilor. „Atunci cand suntem la masa, dar vorbim cu ceilalți pe…

- Desi procesiunea va porni la 14.00, va fi precedata de o serie de discursuri motivationale care vor fi sustinute de: Mihai Chirica, primarul Municipiului Iasi, Preasfintitul Macarie Dragoi, episcopul ortodox roman al Europei de Nord, Felix Guzga, consilier al Cancelariei Prefectului la Institutia Prefectului…

- Victor, un politist din Constanta, isi dedica timpul liber salvarii cainilor aflati in dificultate. Fie ca sunt pierduti, abandonati sau raniti in urma luptelor ilegale, cainii primesc o a doua sansa.Darius Victor Maftei are 35 de ani si este agent de politie in cadrul IPJ Constanta si dresor canin…

- Tanarul lucra pe un camion frigorific, iar miercuri in timp ce se deplasa pe autostrada A8 din Germania, in zona orașului Stuttgart, din cauza oboselii, a intrat in plin intr-un TIR parcat pe banda de urgența. Impactul a fost atat de puternic incat cabina mașinii lui Casian a fost strivita in totalitate,…

- BERBEC In aceasta saptamana, ai toate sansele sa cunosti pe acel cineva care sa iti puna capac. Ai nevoie de cineva care sa te scape de incapatanarea de care dai dovada, deci de o persoana care e mai puternica decat tine. Cel mai probabil poate fi vorba de un sef sau de un barbat cu mai multe…

- Romania de la Arges! In anul Centenarului Marii Uniri, universulargesean.ro va invita sa redescoperiti argesenii care au jucat un rol important in istoria Romaniei Moderne, personalitati de care suntem mandri. Ion I. C. Bratianu a fost una dintre cele mai complexe si controversate personalitati politice…

- Cele mai tari superstitii legate de spalatul rufelor 1. Nu e indicat sa speli haine pe 1 ianuarie. Se spune ca daca faci asta vei avea parte numai de suferinte in plan amoros. Sa speli haine in prima zi din an inseamna sa iti speli norocul, adica sa il anulezi. 2. Si suedezii respecta o serie…

- Multi dintre supravietuitorii atacului au marturisit joi ca Aaron Feis a fost cel care le-a salvat viata. Antrenor de fotbal american si paznic la scoala, acesta i-a aparat pe copii cu propriul trup, pe care l-a pus scut in fata gloantelor trase de Nicolas Cruz. Pe langa faptul ca i-a aparat…

- O furtuna puternica insotita de ploi torentiale a facut patru victime la Rio de Janeiro, a informat joi presa braziliana, citata de AFP. Un barbat si o femeie si-au pierdut viata atunci cand casa lor din cartierul sarac Quintino s-a prabusit in timpul noptii. A treia persoana decedata…

- Gigi Becali susține ca George Copos investește, deocamdata neoficial, la Rapid și il va ajuta sa o blocheze pe CSA Steaua in cursa pentru promovarea in Liga 3. INCREDIBIL. Ce s-a intamplat cu portretul lui Gigi Becali pictat pe peretii manastirii de la Maglavit FOTO "Borcea se intoarce…

- Toti cei care au plecat din aceasta viata sunt cu adevarat vii prin sufletele lor vesnice. In Simbolul credintei marturisim: „Astept invierea mortilor; Si viata veacului ce va sa fie". In ziua cea slavita a celei de a Doua Veniri a lui Hristos, va avea loc invierea tuturor mortilor, ...

- Corneliu Stefan a fost modelul meu de gazetar Despre viata lui Corneliu Stefan (1941-2003), probabil cel mai talentat gazetar pe care l-a dat Buzaul, s-ar putea scrie un roman. A fost o viata exceptionala, in sensul iesirii din banalitatea cotidiana pe care te astepti sa o gasesti intr-un targ de provincie.…

- Felix Rosenqvist și echipa sa, Mahindra, au fost detronați la finele unei curse foarte tensionate in Santiago, in care Jean-Eric Vergne a fost pus sub presiune chiar de coechipierul sau, Andre Lotterer. Deși trecusera abia trei curse, incepeau sa planeze dubii asupra capacitații lui Andre Lotterer de…

- Potrivit postarilor de pe Facebook si Twitter București s-a clasat pe locul trei intr-un top al oraselor pe raza carora sunt postate cele mai multe mesaje antisemite pe Facebook și Twitter, potrivit declarațiilor ministrului israelian pentru Diaspora, Naftali Bennett, relateaza Times of Israel. Ministerul…

- Andreea Marin ar fi avut o relație de iubire cu un preot, pe vremea cand era doar o adolescenta. Dupa trei mariaje eșuate, Andreea Marin și-a gasit acum liniștea sufleteasca alaturi de Andrei Brancoveanu , un barbat in varsta de 32 de ani care este consulul Romaniei in Libia. Fosta zana a surprizelor,…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a salvat viața unui pasager din avionul cu care venea de la Oradea spre București. Unui barbat de 42 de ani i s-a facut rau la scurt timp dupa decolare. Avea simptomele unei crize de epilepsie. Ministrul, care este medic, a observat ca omul se sufoca cu propriile…

- Papa Francisc a coborât din papamobilul care strabatea strazile localitatii chiliene Iquique, în ultima sa vizita în Chile, pentru a se informa despre starea de sanatate a unei politiste din dispozitivul calare, ce asigura paza traseului si care fusese aruncata din sa la trecerea…

- Papa Francisc a casatorit un cuplu de insotitori de zbori, in avion, in timpul calatoriei de la Santiago de Chile la Iquique, scrie cbsnews.com.Carlos Ciuffardi si Paola Podest planuiau sa se casatoreasca pe 27 februarie 2010, insa un cutremur de mare magnitudine a facut ca biserica pe care…

- Papa Francisc a condamnat recurgerea la violenta de catre indigeni pentru a-si face auzite revendicarile, miercuri, in timpul unei slujbe cu tonalitati politice, in timpul vizitei sale in Chile, care a fost marcata de o serie de atacuri comise asupra bisericilor, companiilor si politiei, informeaza…

- Papa Francisc a trecut printr-un moment mai puțin placut, in timpul vizitei din Chile. In timp ce traversa saluta din papamobil mulțimea de credincioși adunata in Santiago de Chile, Suveranul Pontif a fost lovit de un obiect. Nu este clar insa ce anume l-a lovit pe suveran, deși presa speculeaza ca…

- Papa Francisc a declarat luni ca omenirea se afla "la limita" in fata riscului de izbucnire a unui razboi nuclear si ca aceasta situatie il ingrozeste, informeaza AFP si Reuters. Suveranul pontif a facut aceasta declaratie la bordul avionului cu care calatoreste spre Chile si Peru,…

- Papa Francisc a spus luni ca se teme de pericolul unui razboi nuclear si ca, in opinia lui, lumea se afla acum „la limita”, scrie Reuters citat de News.ro. El a facut acest comentariu inaintea vizitei in Peru si Chile, ca urmare a alarmei false care a vizat statul Hawai, simbata, si a provocat panica…

- Papa Francisc le-a cerut credinciosilor reuniti duminica in Piata Sf. Petru din Vatican sa se roage pentru vizita pe care o realizeaza in perioada 15 - 21 ianuarie in Chile si Peru, relateaza EFE, conform agerpres.ro. "Maine plec in Chile si Peru si va cer sa ma insotiti cu rugaciunile voastre…

- Patru biserici din Santiago de Chile au fost atacate la primele ore ale zilei de vineri, unele cu dispozitive incendiare, cu cateva zile inainte de vizita papei Francisc in Chile si Peru, informeaza AFP. Usa de lemn si vitraliile bisericii Santa Isabel de Hungria, situata in cartierul Estacion Central…

- Calendar ortodox 12 ianuarie. Credinciosii ortodocsi o pomenesc, joi, pe Sfanta Tatiana. Aceasta sfanta mucenita era de neam din Roma cea veche, si a trait pe timpul imparatiei lui Alexandru. Tatal ei a indeplinit de trei ori dregatoria de consul, iar in timpul imparatului Alexandru Sever (222-235)…

- Organizatorii vizitei papei Francisc in Chile au prezentat avionul, un Airbus modelul A321 avand capacitatea de 220 de pasageri, cu care Suveranul Pontif se va deplasa in aceasta tara, relateaza joi EFE. Papa va ajunge la Santiago luni 15 ianuarie cu un avion Alitalia, dar in Chile se…

- Crestinii sarbatoresc in fiecare an, pe data de 12 ianuarie, pe Sfanta Tatiana. Putini credinciosi stiu despre aceasta sarbatoare al carei nume multe femei il poarta. Sfanta Tatiana a trait in perioada anilor 223-235. Aceasta a trait o viata curata, nu a vrut sa se casatoreasca si si-a dedicat viata…

- Inainte de Hristos existau doua sisteme de calculare a timpului unui an: unul al egiptenilor – care era mai corect, dar nici el perfect – de 365 zile, altul, al romanilor, care era de 355 zile. Insa, ramanea anual o diferenta de timp de zece zile intre aceste doua sisteme, si chiar intre fiecare…

- CHIȘINAU, 2 ian — Sputnik. Biserica Ortodoxa face astazi pomenirea Sfântului Ioan de Kronștadt, sfântul care a prevestit în 1901 evenimentele tragice prin care urma sa treaca peste câțiva ani Rusia, dar și despre omorul ritualic al țarului Nicolai al II-lea. © Facebook…

- In mesajul sau de Anul Nou, papa Francisc a spus ca anul 2017 a fost tulburat de razboi, minciuni si nedreptate si i-a indemnat pe oameni sa isi asume responsabilitatea pentru actiunile lor, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. La ultimul sau eveniment public din 2017, slujba de vecernie tinuta…

- In mesajul sau de Anul Nou, papa Francisc a spus ca anul 2017 a fost tulburat de razboi, minciuni si nedreptate si i-a indemnat pe oameni sa isi asume responsabilitatea pentru actiunile lor, informeaza Reuters. La ultimul sau eveniment public din 2017, slujba de vecernie tinuta la Bazilica…