- Dupa Patriarhie, Papa Francisc a mers la Catedrala Naționala, unde a rostit o rugaciune alaturi de Patriarhul Daniel. Tot aici, Suveranul Pontif a spus primele cuvinte in limba romana. S-a adresat celor prezenți in lacașul sfant și a grait "Hristos a Inviat!"

- Dupa intrevederea istorica de la Palatul Patriarhiei, Patriarhul Daniel si Papa Francisc au vizitat Catedrala Nationala.In cuvantul rostit cu acest prilej, Patriarhul Daniel i-a prezentat Papei Francisc un scurt istoric al Catedralei Nationale. In acelasi mesaj, Patriarhul si-a exprimat…

- Papa Francisc a fost aplaudat de pelerini atunci cand a ajuns la Catedrala Mantuirii Neamului, Suveranul Pontif fiind, de asemenea, intampinat, conform traditiei, de doi tineri in costume populare romanesti, care i-au oferit Sfantului Parinte paine si sare, precum si un buchet cu flori. Papa Francisc…

- Papa Francisc a ajuns vineri dimineata in Romania. Dupa o scurta ceremonie la Otopeni si o intalnire la Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila, Sfantul Parinte se indreapta acum catre Palatul Patriarhal. Suveranul Pontif va avea o intalnire cu Patriarhul Daniel

- Papa Francisc incepe vineri o vizita apostolica in Romania, Bucurestiul constituind prima etapa a vizitei de trei zile a Suveranului Pontif in tara noastra. Desfasurata sub genericul 'Sa mergem impreuna!', la 20 de ani de la vizita istorica a Papei Ioan Paul al II-lea, vizita de stat, pastorala si…

- Un imn special a fost creat cu ocazia vizitei Papei Francisc in Romania, refrenul imnului, „Sa mergem impreuna toti!”, urmand sa fie auzit in Capitala pe 31 mai, cand Suveranul Pontif va prezida Sfanta Liturghie la Catedrala Sfantul Iosif , potrivit news.ro."Comunitatea catolica din Capitala…

- Au inceput inscrierile pentru vizita Papei Francisc in Romania. Cei care doresc sa participe la Liturghia din 31 mai, oficiata de Papa Francisc la Catedrala ''Sfantul Iosif'' din Bucuresti, se pot inscrie pe o platforma online pana pe 30 aprilie, fara o limita de locuri.