Papa Francisc a recitat din lirica eminesciană la Iași ,,Fiii tai traiasca numai in fratie Ca a noptii stele, ca a zilei zori,,...sunt versurile recitate de Papa Francisc in cadrul vizitei sale de astazi de la Iași dupa ce dimineața a fost la Șumuleu-Ciuc. Ce-ți doresc eu ție dulce Romanie, de Mihai Eminescu, a fost poezia aleasa de Suveranul Pontif pentru a transmite mesajul sau de unitate și frație de pamantul romanesc numit Gradina Maicii Domnului. Papa Francis a fost primit cu deosebita caldura atat la București cat și la Iași, oamenii ovaționandu-l pe Papa Francis cu ,,Vivat Papa! ,, și aplaudand generos intervențiile sale. La sosire dar și la… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

