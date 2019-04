Stiri pe aceeasi tema

- Suveranul Pontif, Papa Francisc, a primit la Vatican, in aceasta saptamana, echipa SPP care se va ocupa de protecția nemijlocita a Sanctitații Sale, in perioada 31mai-2 iunie 2019, cand va efectua vizita oficiala in Romania. Papa Francisc și-a manifestat increderea in profesionalismul și daruirea ofițerilor…

- Vizita Sanctitații Sale, Papa Francisc, in Romania in 31 mai-2 iunie 2019 are o importanta semnificație geopolitica. Luptator convins impotriva politicilor anti-imigrație, Papa Francisc transmite prin vizita sa un mesaj puternic guvernelor din Europa Centrala in favoarea deschiderii și toleranței. In…

- Papa Francisc se va plimba cu o Dacie, in timpul vizitei sale in Romania, din perioada 31 mai - 2 iunie.Informatia a fost confirmata pentru Publika TV de parintele Wilhelm Danca, responsabil cu mass-media pentru vizita Suveranului Pontif in tara vecina.

- Papa Francisc a promulgat decretul de promulgare referitor la beatificarea a șapte episcopi greco-catolici din Romania, prigoniți in perioada regimului comunist, potrivit serviciului de presa al...

- Vizita istorica a Papei Francisc in Emiratele Arabe Unite a inclus și un mic incident de securitate. La scurt timp dupa ce papamobilul a intrat pe stadionul din Abu Dhabi, o fetița a reușit sa se strecoare pe sub gardul de protecție și a fugit inspre Suveranul Pontif, sa-i dea o