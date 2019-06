Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doar cateva momente, Papa Francisc a ajuns la Șumuleu Ciuc, acolo unde a fost intampinat de peste 40.000 de credincioși! Este zi de sarbatoare pentru Romania și cu siguranța inca o fila scrisa de istorie.

- Papa Francisc continua vizita oficiala in Romania. Suveranul Pontif este sambata la Șumuleu-Ciuc, unde va oficia Sfanta Liturghie, in fața a zeci de mii de credincioși. De la Șumuleu, liderul Bisericii Catolice merge la Iași. Zeci de mii de persoane din intreaga lume sunt asteptate sa participe, sambata,…

- Moment emoționant in timpul primirii Papei Francisc la Palatul Cotroceni. Klaus Iohannis l-a ajutat pe Suveranul Pontif sa salute Garda de Onoare, șoptindu-i cuvintele „Buna Ziua”. Președintele l-a incurajat pe Sfantul Parinte, cu o mișcare a capului, sa le spuna și el. Așa cum prevede protocolul, Papa…

- Papa Francisc a sosit la Catedrala Romano-Catolica „Sfantul Iosif” unde a oficiat Sfanta Liturghie. Deplasarea s-a facut cu papamobilul, cu viteza extrem de redusa, Suveranul Pontif salutand multimea. Sanctitatea Sa a binecuvantat trei copii pe care i-a sarutat pe crestet.

- Multi dintre romani s-ar fi asteptat probabil ca Papa Francisc sa fie preluat de la Aeroportul Otopeni cu o limuzina, insa Suveranul Pontif a cerut sa fie transportat cu o Dacia Logan.Singurul lucru care arata ca masina nu duce un om de rand era tocmai numarul, SCV 1, ceea ce inseamna "Status Civitatis…

- Pregatirile pentru vizita istorica a lui Papa Francisc in Romania sunt pe ultima suta de metri. Autoritațile locale din zonele unde Suveranul Pontif va ajunge fac eforturi incredibile in ultimele zile pentru reușita vizitei

- Pregatirile sunt in toi peste tot pe unde va ajunge Papa Francisc in timpul vizitei sale in Romania. Se sculpteaza scaunul special pe care se va aseza Suveranul Pontif si se confectioneaza vesmintele liturgice pe care le vor purta sutele de episcopi si preoti care ii vor sta

- La invitatia arhiepiscopului romano-catolic de Alba-Iulia, Gyorgy Jakubiny, presedintele Ungariei, Janos Ader, va participa la slujba tinuta de Papa Francisc de pe 1 iunie, de la Sumuleu Ciuc, anunta agentia MTI, citata de...