- Papa Francisc, care a marcat duminica la Vatican inceputul Saptamanii Sfinte, ce se incheie de Pasti, i-a indemnat pe tineri sa nu renunte la efortul de a se face auziti si sa nu permita generatiilor mai in varsta sa ii reduca la tacere sau sa le anestezieze idealismul. Cuvintele suveranului pontif,…

- Papa Francisc spune ca folosirea telefonului mobil in timpul mesei este un fenomen des intalnit in randul tinerilor. Suveranul de la Vatican a criticat locul important pe care il ocupa tehnologia in timpul meselor tinerilor. „Atunci cand suntem la masa, dar vorbim cu ceilalți pe…

- Au fost zambete la Vatican, iar primul care a ras a fost chiar Suveranul Pontif. Liderul Bisericii Catolice vorbea despre viata crestina, in clipa in care vantul i-a zburat boneta alba pe care o purta si pe care a tot incercat sa o tina pe cap, pana la momentul la care o rafala i-a zadarnicit […] Papa…

- Aproape 3 milioane de oameni au urmarit prelegerea Papei Francisc de la TED in 2017. Discursul acestuia a fost filmat la Vatican, iar mesajul s-a putut vedea si auzi la un eveniment TED din aprilie 2017, in Canada.

- Papa Francisc a condamnat exploatarea femeilor prin prostitutie. Spune ca este o crima impotriva umanitatii si o forma de tortura.Suveranul Pontif a facut aceste comenatrii intr-o sesiune de intrebari si raspunsuri cu tineri veniti la Roma din mai multe tari.

- «Evanghelia liturgiei zilei istoriseste un episod petrecut in ultimele zile ale vietii lui Isus. Scena are loc la Ierusalim, unde Isus a mers pentru a sarbatori Pastele evreiesc. Iata de ce, cu prilejul acestei celebrari rituale, au venit si unii greci; erau barbati insufletiti de sentimente religioase,…

- Papa Francisc a povestit, recent, una dintre cele mai emotionante intamplari din viata sa. Suveranul Pontif a primit o scrisoare din partea unui copil roman care l-a marcat si l-a lasat cu ochii in lacrimi.

- „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala, nelucratoare. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Vinerea Mare in Europa este zi legala de sarbatoare in 16 tari dintre…

- Papa Francisc a decis sa se retraga pentru urmatoarea perioada de la Vatican, urmand ca timpul sa și-l petreaca intre rugaciuni și meditație. Anunțul survine dupa ce noi scandaluri de pedofilie au acaparat instituția religioasa.

- Papa Francisc a marcat Miercurea Cenusii, prima zi din Postul Mare – perioada ce precede Pastele, in timpul careia credinciosii catolici sunt indemnati sa tina post si sa faca penitenta, lansand un avertisment la adresa acelor persoane care seamana „neincredere” informeaza AFP. „Este trist sa constati…

- Papa Francisc este subiectul unui documentar al realizatorului german Wim Wenders care va fi lansat in mai in SUA si in care se vorbeste despre univers si viata in general, au anuntat producatorii acestui film coprodus de Vatican, relateaza joi AFP. Scris si realizat Wim Wenders, regizor de trei ori…

- Papa Francisc a salutat miercuri defilarea comuna a delegatiilor celor doua Corei, prevazuta pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, un gest care "da speranta intr-o o lume mai buna, in care conflictele de rezolva in mod pasnic", informeaza AFP. "Traditionalul…

- Presedintele turc Recep Tayp Erdogan si Papa Francisc au discutat, luni, la Vatican, despre Ierusalim, in timp ce in apropiere aveau loc incidente intre politisti si demonstranti . Este prima vizita facuta de un presedinte turc, la Vatican, in ultimii 59 de ani, scrie Reuters.

- Decizie istorica, la Vatican. O romanca din județul Neamț va trece in randul fericiților Bisericii Catolice. Papa Francisc a semnat actul prin care romanca urmeaza sa fie beatificata. Recunoașterea vine la capatul unui proces care a durat 14 ani.

- Tarile au responsabilitatea sa lupte impotriva antisemitismului si ”virusului indiferentei” care ameninta sa stearga amintirea Holocaustului, a subliniat luni Papa Francisc, relateaza The Associated Press. Suveranul Pontif a facut aceste decaratii la o conferinta internationala pe tema antisemitismului,…

- Incepand de anul trecut, angajații cu program obișnuit de lucru (luni – vineri) beneficiaza de o zi libera in data de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Romane. Potrivit legislației muncii din Romania, ziua de 24 ianuarie este pe lista zilelor libere legale. Exista,totuși, și categorii de salariați…

- Papa Francisc a ajuns luni dupa-amiaza la Roma cu un zbor dinspre Lima, incheindu-si cel de-al saselea turneu in America Latina dupa vizitele sale in Chile si Peru, relateaza EFE. Suveranul Pontif a ajuns la Roma in jurul orei locale 14:15 (13:15 GMT) cu un avion Boeing 767-300ER al companiei Latam…

- 24 ianuarie este zi libera. In aceasta zi se sarbatorește Ziua Unirii Principatelor Romane. Romanii care sunt nevoite sa lucreze in zilele de sarbatoare legala trebuie sa primeasca compensații pentru munca in zile de sarbatoare. Ziua Unirii Principatelor Romane, sarbatorita pe data de 24 ianuarie, este…

- ZILE LIBERE 2018. PE 24 IANUARIE, se sarbatoreste Ziua Unirii Principatelor Romane, zi libera de anul trecut. Citeste si 9 spitale vor asigura asistenta medicala de urgenta in Bucuresti pe 24 ianuarie Exista, totuși, și categorii de salariați care sunt nevoite sa lucreze in zilele de…

- Papa Francisc este foarte îngrijorat de posibilitatea unui razboi nuclear. Suveranul Pontif a declarat, la bordul avionului papal, ca este foarte îngrijorat, mai ales în urma alertei false din Hawaii, când populatia a fost înstiintata ca o racheta se îndreapta…

- Papa Francisc si-a reafirmat sprijinul pentru un status quo international al Ierusalimului si reluarea dialogului intre israelieni si palestinieni pe o solutie care sa aiba la baza existenta a doua state, potrivit unui comunicat difuzat joi de Vatican, relateaza AFP.Suveranul Pontif a criticat…

- Papa Francisc a trecut printr-un moment mai puțin placut, in timpul vizitei din Chile. In timp ce traversa saluta din papamobil mulțimea de credincioși adunata in Santiago de Chile, Suveranul Pontif a fost lovit de un obiect. Nu este clar insa ce anume l-a lovit pe suveran, deși presa speculeaza ca…

- Papa Francisc il va primi pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la Vatican in data de 5 februarie, a anuntat marti Sfantul Scaun, dupa ce cei doi oameni de stat au purtat de mai multe ori discutii telefonice in ultimele saptamani in legatura cu Ierusalimul, informeaza AFP. Papa argentinian…

- Fiul ciclistului sloven Peter Sagan ar putea fi botezat de Papa Francisc, scrie cotidianul italian Gazzeta dello Sport. Peter Sagan va merge la Roma pe 24 ianuarie pentru o întâlnire cu Papa Francisc la Vatican. El si-ar dori ca suveranul pontif sa-l boteze pe fiul sau Marlon.…

- El a facut acest comentariu inaintea vizitei in Peru si Chile, ca urmare a alarmei false care a vizat statul Hawai, sambata, si a provocat panica in randul locuitorilor, potrivit news.ro. Intrebat daca este ingrijorat privind izbucnirea unui razboi nuclear, Papa Francisc a spus: „Cred ca suntem…

- Papa Francisc le-a cerut credinciosilor reuniti duminica in Piata Sf. Petru din Vatican sa se roage pentru vizita pe care o realizeaza in perioada 15 - 21 ianuarie in Chile si Peru, relateaza EFE, conform agerpres.ro. "Maine plec in Chile si Peru si va cer sa ma insotiti cu rugaciunile voastre…

- Papa Francisc a facut luni apel la europeni sa-i integreze pe refugiati impreuna cu identitatea lor religioasa, mesaj lansat intr-un lung discurs rostit de catre Suveranul Pontif in cadrul unei intalniri cu diplomatii acreditati pe langa Sfantul Scaun, relateaza AFP. Sosirea migrantilor trebuie sa…

- Papa Francisc i-a descris pe migranti si pe refugiati ca pe ”fiintele cele mai firave si neajutorate” din lume in traditionale cuvantare din prima zi a anului prin care a dorit ”sa faca auzita vocea” oamenilor si sa indemne liderii sa faca mai mult pentru a-i ajuta, informeaza Reuters. Suveranul pontif…

- 1 Ianuarie – Anul Nou si Sfantul Vasile Integrandu-se in perioada sarbatorilor de iarna, inceputa la Craciun, obiceiurile si superstitiile acestei zile, care au drept scop colindatul, revin la preocuparile vietii taranului: muncile agricole, fertilitatea campului, viitoarele roade bogate.…