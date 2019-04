Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a adus un omagiu numeroaselor victime ale atacurilor care au avut loc duminica, in Sri Lanka, in timpul traditionalei slujbe de Paste celebrata la Vatican, suveranul pontif declarandu-se aproape de „toate victimele acestei crude violente“.

- In Biserica Romano-Catolica, astazi este Sambata Mare. Papa Francisc va oficia diseara Slujba de Inviere in bazilica San Pietro. Celebrarile religioase catolice vor culmina, maine, odata cu Sfanta Liturghie si cu ‘Urbi et Orbi’, traditionalul mesaj de Paste, rostit in fiecare an de Suveranul Pontif.…

- «Domnul nu a pierdut niciodata contactul direct cu multimea, ci a mentinut intotdeauna harul apropierii cu poporul in ansamblul sau si cu fiecare persoana din mijlocul acelei multitudini», a spus papa Francisc in omilia Sfintei Liturghii a Crismei celebrata in dimineața de joi, 18 aprilie, in bazilica…

- Catolicii sarbatoresc astazi Floriile - intrarea Domnului in Ierusalim, și inceputul saptamanii sfinte. Zeci de mii de pelerini sunt in Piața Sfantul Petru, din Roma, pentru a lua parte la slujba oficiata de Papa Francisc.

- Catolicii din toata lumea sarbatoresc astazi Duminica Floriilor. Cu o saptamana inaintea Paștelui, la Vatican are loc o slujba religioasa oficiata de Papa Francisc. Oamenii au venit la slujba cu ramuri de palmier pentru a le sfinti.

- Papa Francisc considera un sacrilegiu ca starul Baracelonei Lionel Messi sa fie comparat cu Dumnezeu, informeaza lesoir.be. Argentinian ca si Messi, Suveranul Pontif este un mare fan al fotbalului, echipa cu care tine fiind San...

- Papa Francisc a refuzat sa lase credincioșii sa ii sarute inelul și a explicat ca a facut acest lucru de teama raspandirii microbilor in randul pelerinilor. „Papa mi-a spus ca nu a permis sarutul inelului la Loreto din motive de igiena. Nu pentru sine, ci pentru a evita contaminarea atunci cand sunt…