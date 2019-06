Stiri pe aceeasi tema

- Suveranul Pontif a salutat duminica intrevederea dintre Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un si si-a exprimat speranta ca aceasta intalnire va reprezenta un nou pas pe drumul catre pace, relateaza Reuters. "In ultimele cateva ore am vazut in Coreea un bun exemplu al culturii intalnirii.…

- Presedintele Donald Trump a declarat ca l-a invitat pe liderul nord-coreean Kim Jong Un sa viziteze Statele Unite, la scurt timp dupa ce a mers alaturi de acesta pe teritoriul Coreii de Nord, o premiera pentru un presedinte american, relateaza duminica AFP si Reuters, scrie Agerpres."Se va…

- Seful de la Casa Alba a trecut limita care marcheaza separarea intre cele doua Corei, in orasul Panmunjom, unde a fost semnat armistitiul in 1953. Niciodata vreun presedinte american nu a mai pus piciorul pe pamantul Coreei de Nord. "Este o zi mare pentru intreaga lume", a declarat Trump.…

- Presedintele american Donald Trump a pașit duminica in Coreea de Nord. Liderul de la Casa Alba a facut cativa pasi alaturi de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, devenind astfel primul presedinte american care a mers vreodata pe teritoriul Coreii de Nord, precizeaza AFP, citata

- Presedintele american Donald Trump a intrat mergand pe jos duminica in Coreea de Nord, facand cativa pasi alaturi de liderul tarii Kim Jong Un si fiind astfel primul presedinte american care a mers vreodata pe teritoriul acestei tari, relateaza AFP. Foto: (c) Yonhap Liderul de la Casa Alba Casei Albe…

- Președintele american, Donald Trump, și liderul suprem nord-coreean, Kim Jong Un, s-au intalnit duminica in zona demilitarizata, aflata la frontiera dintre cele doua Corei, relateaza site-ul postului The Guardian.Președintele american a declarat ca vizita in zona demilitarizata a fost programata…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, va participa la summitul G20 din Japonia de saptamana viitoare, a anuntat duminica agenția de știri Xinhua, prima confirmare oficiala a prezenței sale la o intalnire la care este posibil sa se intalneasca cu omologul sau american Donald Trump, relateaza Reuters, potrivit…

- Presedintele nord-coreean, Kim Jong-Un, isi doreste o noua intrevedere cu omologul sau american, Donald Trump. Liderul de la Phenian a trimis la Casa Alba o scrisoare in care a solicitat organizarea celui de-al treilea summit.