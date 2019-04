"Mergi inainte", i-a spus papa Francisc tinerei activiste suedeze pentru mediu, Greta Thunberg, cu care a schimbat cateva cuvinte despre lupta ei impotriva schimbarilor climatice, la sfarsitul Audientei generale de miercuri din Piata Sf. Petru, relateaza EFE. Greta Thunberg in varsta de 16 ani si un interpret au dialogat cateva minute cu papa Francisc caruia i-au prezentat un afis cu sloganul 'Join the Climate Strike'. Foto: (c) Vatican Media/Handout via REUTERS In videoclipul intalnirii se poate vedea cum papa asculta ceea ce i se spune despre initiativa unei greve scolare in zilele…