Stiri pe aceeasi tema

- Scena desprinsa parca dintr-un film de comedie a avut pe bulevardul Anastasie Panu din Iași, in cea de-a doua zi a Papei Francisc in Romania. Imaginile cu un agent de securitate alergand dupa papamobil au ajuns pe internet. In videoclipul postat pe pagina de Facebook Atelier de Film, se poate vedea…

- Papa Francisc a salutat mulțimea in limba romana, la Iași, de pe scena din fața Palatului Culturii, unde a recitat și versuri scrise de poetul Mihai Eminescu.Papa Francisc și-a inceput predica de pe scena din fața Palatului Culturii din Iași salutand oamenii in limba romana. Citește…

- Sandra Stoicescu, emoții pana la lacrimi in prima zi a vizitei Papei Francisc in Romania. Suveranul Pontif a binecuvantat-o pe moderatoarea care va deveni, in curand, mama unei fetițe ce va purta numele Sara Maria.

- Papa Francisc a sosit, vineri, in Romania, la Bucuresti. El a fost intampinat de presedintele Klaus Iohannis si de sotia acestuia la Aeroportul International „Henri Coanda”. Ceremonia oficiala de primire a Santitatii Sale a avut loc la Palatul Cotroceni. In toata Capitala sunt masuri drastice de securitate…

- Papa Francisc a calcat pe pamant romanesc. Suveranul Pontif a aterizat de curand pe aeroportul Henri Coanda din Bucuresti, acolo unde a fost intampinat de sute de crestini, preoti catolici, dar si presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen.

- Prezentatoarea Știrilor ProTV, Andreea Esca, aflata in aeronava cu care Papa Francisc a ajuns in Romania, a profitat de acest moment istoric pentru a realiza o imagine alaturi de Suveranul Pontif.

- Romania se pregateste sa-l primeasca astazi, cu mare bucurie, pe Papa Francisc. Toate normele de securitate au fost respectate, chiar daca exista surse potrivit carora Suveranul Pontif nu ar vrea ca papamobilul, masina cu care se va deplasa, sa aiba sistem antiglont.

- Recoltarea s-a facut in cabinetul medical al brigazii, acolo unde militarii au fost examinati de medicul Centrului de Transfuzii, dupa care au donat sange. Potrivit ofiterului responsabil cu informarea si relatiile publice al Brigazii 61 Vanatori de Munte 'General Virgil Badulescu', Adrian Voinea,…