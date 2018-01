Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a trecut printr-un moment mai puțin placut, in timpul vizitei din Chile. In timp ce traversa saluta din papamobil mulțimea de credincioși adunata in Santiago de Chile, Suveranul Pontif a fost lovit de un obiect. Nu este clar insa ce anume l-a lovit pe suveran, deși presa speculeaza ca…

- Papa Francisc, aflat in fruntea unei biserici catolice discreditate de scandaluri de pedofilie in Chile, si-a exprimat "rusinea" resimtita pentru aceste abuzuri, in primul sau discurs pe care l-a sustinut, marti, in fata autoritatilor politice si civile din aceasta tara sud-americana, informeaza…

- Papa Francisc spune ca lumea este la un pas de un razboi nuclear și ca se teme intr-adevar de pericolul pe care il reprezinta armele devastatoare, scrie Reuters. Vorbind cu presa in avionul care il ducea din Chile in Peru, Papa a fost intrebat ce parere are despre posibilitatea izbucnirii unui razboi…

- Papa Francisc a oficiat o slujba speciala, dedicata Zilei Mondiale a Migranților. Suveranul Pontif a pledat pentru deschidere fața de noii veniți și pentru speranța. La slujba au luat parte reprezentanți ai imigranților din 50 de țari, inclusiv Romania. Steagurile acestora au fluturat in jurul altarului…

- Papa Francisc le-a cerut credinciosilor reuniti duminica in Piata Sf. Petru din Vatican sa se roage pentru vizita pe care o realizeaza in perioada 15 - 21 ianuarie in Chile si Peru, relateaza EFE, conform agerpres.ro. "Maine plec in Chile si Peru si va cer sa ma insotiti cu rugaciunile voastre…

- Patru biserici din Santiago de Chile au fost atacate la primele ore ale zilei de vineri, unele cu dispozitive incendiare, cu cateva zile inainte de vizita papei Francisc in Chile si Peru, informeaza AFP. Usa de lemn si vitraliile bisericii Santa Isabel de Hungria, situata in cartierul Estacion Central…

- Usa de lemn si vitraliile bisericii Santa Isabel de Hungria, situata in cartierul Estacion Central (in centru), au fost deteriorate in urma atacului.La fata locului a fost gasit un mesaj amenintator adresat suveranului pontif: ''Papa Francisc, urmatoarea bomba va fi in sutana ta''.Biserica…

- Organizatorii vizitei papei Francisc in Chile au prezentat avionul, un Airbus modelul A321 avand capacitatea de 220 de pasageri, cu care Suveranul Pontif se va deplasa in aceasta tara, relateaza joi EFE. Papa va ajunge la Santiago luni 15 ianuarie cu un avion Alitalia, dar in Chile se…

- Papa Francisc a facut luni apel la europeni sa-i integreze pe refugiati impreuna cu identitatea lor religioasa, mesaj lansat intr-un lung discurs rostit de catre Suveranul Pontif in cadrul unei intalniri cu diplomatii acreditati pe langa Sfantul Scaun, relateaza AFP. Sosirea migrantilor trebuie sa…

- In mesajul sau de Craciun, Papa Francisc a cerut respect pentru imigranti si cei fortati sa-si paraseasca locuintele si tarile. Cel putin 10.000 de oameni au fost in basilica Sfantul Petru, din Vatican, ca sa asiste la slujba oficiata de acesta, aseara. Alte cateva mii de persoane au fost in piata din…

- Papa Francisc i-a indemnat pe romano-catolici, in timpul slujbei din Ajunul Craciunului, sa nu ignore greutatile prin care trec milioane de migranti „alungati de pe pamantul lor”. Suveranul Pontif i-a comparat pe migranti cu Maria si Iosif, reamintind de povestea biblica - calatoria celor doi din…

- Papa Francisc a avut un mesaj dur pentru cardinali, episcopi și preoți, inainte de Craciun. Suveranul Pontif a vorbit despre clicile din biserica, pe care le-a comparat cu un adevarat “cancer”. Papa Francisc a avut un discurs dur in fața angajaților de la Vatican, chiar inainte de Craciun. Potrivit…

- Te-ai obișnuit cu tort de ziua ta in fiecare an și parca e o regula, dar daca ești liderul Bisericii Catolice, ei bine, poți sa incalci regulile. Papa Francisc și-a sarbatorit zilele trecute ziua de naștere, iar pentru petrecerea sa de 81 de ani liderul de la Vatican a sarbatorit cu … pizza! Suveranul…

- O alunecare de teren provocata de ploile torentiale s-a soldat cu 5 morti si 15 disparuti in sudul statului Chile, conform unui nou bilant dat sambata publicitatii de presedintele chilian Michelle Bachelet, informeaza AFP. Precipitatiile puternice au antrenat umflarea unui curs de apa si au provocat…

- Papa Francisc a tinut vineri o predica orasului Roma, care, potrivit spuselor sale, s-a resemnat in fata "degradarii", in timpul unei rugaciuni adresate Fecioarei Maria pe care suveranul pontif a rostit-o in una dintre cele mai cunoscute piete din capitala Italiei, informeaza AFP. "Maica Domnului,…

- Papa Francisc propune modificarea rugaciunii “Tatal Nostru”, acesta argumentand ca exista un paragraf care nu este tradus corect. Suveranul Pontif a declarat intr-un interviu televizat ca Biserica Romano-Catolica ar trebui sa adopte o interpretare mai buna a celei mai cunoscute și rostite rugaciuni…

- Papa Francisc a cerut ca statutul orasului sfant sa fie respectat, precizand ca noi tensiuni in Orientul Mijlociu ar inflama si mai mult conflictele la nivel mondial, solicitarea venind cu cateva ore inainte ca Donald Trump sa anunte oficial ca SUA va recunoaste Ierusalimul ca fiind capitala Israelului.La…

- Papa Francisc a rostit vineri cuvantul ”rohingya” pentru prima oara de la inceputul turneului sau in Asia, in urma unei intalniri vineri la Dacca, in Bangladesh, cu 16 dintre acesti refugiati din minoritatea musulmana apatrida izgoniti din Myanmar, relateaza AFP. ”Prezenta lui Dumnezeu astazi (vineri)…

- Papa Francisc a inceput ieri o vizita de șase zile in Myanmar și Bangladesh, care il va aduce in centrul uneia dintre cele mai mari crize umanitare din lume, informeaza DPA, preluata de Agerpres. Suveranul pontif viziteaza aceasta zona in contextul in care 620.000 de musulmani rohingya au fugit din…

- In aceasta miercuri, Papa Francisc a primit un cadou grandios, pe care l-a sfintit rapid, marturisind ce are de gand sa faca cu super masina care i-a fost oferita. Papa Francisc a primit in dar un Lamborghini Huracan personalizat, de culoare alba, care i-a fost dat in folosinta drept…

- Papa Francisc le-a spus credinciosilor reuniti miercuri in Piata Sf. Petru pentru audienta generala ca rugaciunea inseamna sa vorbesti cu Dumnezeu, nu sa repeti "papagaliceste", relateaza EFE. Papa Francisc a abordat aceasta tema si miercurea trecuta cu prilejul celebrarii euharistiei, cand a spus…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut o intrevedere, marti, cu Secretarul pentru Raporturile cu Statele al Sfantului Scaun, Paul Richard Gallagher, in cadrul careia au discutat despre perspectiva organizarii vizitei Papei Francisc in Romania. ...

- Mike Tyson, fostul star al boxului american, a fost oprit de poliție pe aeroportul din Santiago de Chile și urmeaza sa fie expulzat catre țara sa de origine cu urmatorul zbor, informeaza agențiile Reuters și AFP, preluate de Agerpres. Conform autoritaților chiliene, Tyson nu s-a conformat legilor privind…

- Papa Francisc incearca sa dezamorseze tensiunile in dosarul nuclear nord-coreean si sa sustina eforturile in vederea dezarmarii nucleare printr-o conferinta, la Vatican, care reuneste 11 laureati ai Nobelului pentru Pace, oficiali de la ONU si NATO si dintr-o mana de tari care detin bomba nucleara,…

- Papa Francisc nu vrea țigari la Vatican. Liderul bisericii catolice a decis sa interzica incepand din 2018 vanzarile de țigarete in magazinul scutit de taxe vamale aflat in interiorul Vaticanului, relateaza BBC News. Reprezentanții Bisericii Catolice sunt cei care iși fac adesea cumparaturile din acest…

- Papa Francisc a acceptat sa fie membru de onoare al Academiei Romane, informeaza Arhiepiscopia Romano-Catolica București, intr-un comunicat transmis AGERPRES. Conform sursei citate, o delegație oficiala a Academiei Române i-a adresat aceasta invitație Papei Francisc în…

- Chile este dispus sa acorde azil politic deputatului Freddy Guevara, unul din liderii opoziției venezuelene, refugiat de sambata in ambasada chiliana din Caracas, a anunțat luni ministrul Afacerilor Externe, Heraldo Munoz, citat de AFP. Guevara "a simțit ca un risc afecta securitatea…

- Presedintele Igor Dodon s-a intalnit cu Papa Francisc, in cadrul vizitei pe care o face zilele acestea la Roma.La intrevederea cu Suveranul Pontif, Dodon a declarat ca Moldova este deschisa pentru dezvoltarea dialogului dintre cele doua biserici, pentru a proteja valorile crestine.

- Dupa ce Suvernaul Pontif s-a confesat ca adorme in timpul rugaciunii, Papa Francisc a mai facut o dezvaluire interesanta. El a tinut sa precizeze ca acest lucru il facea și Sfanta Tereza și ca este pe placul Domnului.Creștinii sunt chemați ca in rugaciune sa se simta ca niște copii in brațele…

- Papa Francisc a discutat live cu astronautii membri ai echipajului de pe Statia Spatiala Internationala (ISS) despre cele mai importante intrebari despre viata. Pamantul este fragil si ar putea sa se distruga singur, le-a spus joi Papa Francisc astonautilor de pe Statia Spatiala Internationala (ISS),…

- Papa Francisc s-a aflat timp de 20 de minute, in legatura directa cu cei șase astronauți aflați la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS), informeaza agerpres.ro. Suveranul Pontif a profitat de aceasta ocazie pentru a-i intreba pe cei șase astronauți aflați in prezent pe ISS, trei americani,…

- Credinciosii s-au asezat, duminica, la coada in jurul orei 8, in Catedrala greco-catolica ”Schimbarea la Fata” din Cluj-Napoca, unde se roaga si se inchina la relicvariul in care se afla moaste ale Papei Ioan Paul al II-lea. Reprezentantii Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla au declarat,…

- Papei Francisc va vizita aproape sigur Romania anul viitor. Suveranul Pontif a fost invitat in țara noastra de președintele Klaus Iohannis, de Patriarhie și de Conferinta Episcopilor Catolici. Insa nimeni nu iși inchipuie ce cheltuieli imense presupune un astfel de...