Stiri pe aceeasi tema

- Suveranul Pontif a ramas blocat timp de 25 de minute intr-un ascensor, la Vatican. Papa Franisc a fost salvat de pompierii de la Vatican. Din cauza incidentului, Papa Francisc a ajuns cu intarzirere la slujba saptamanala pe care oficiaza in Piața Sfantul Petru din Roma, in fiecare duminica. "Trebuie…

- Papa Francisc a anuntat ca a fost blocat in lift, duminica, timp de 25 de minute, fiind scos de pompieri, insa din cauza acestui incident a intarziat la traditionala rugaciune Angelus, relateaza AFP."Trebuie sa imi cer scuze pentru intarziere. Am fost blocat in lift timp de 25 de minute",…

- Papa Francisc a ajuns cu întârziere la slujba saptamânala pe care o oficiaza în piata Sfântul Petru din Roma în fiecare duminica, întrucât a ramas blocat timp de 25 de minute

- Papa Francisc a permis unei fetite suferind de o afectiune care nu a fost dezvaluita sa se miste in voie, sa aplaude si sa danseze pe scena, de-a lungul celei mai mari parti a audientei generale tinute miercuri de Suveranul Pontif, spre incantarea

- Un grup de protestatari care merg din Iasi spre Capitala au blocat un drum national din Buzau. Ei au traversat in mod repetat, timp de cateva minute, o trecere de pietoni. In zona s-au format coloane de masini, informeaza Mediafax. Cele cateva persoane care au traversat in mod repetat, timp de cateva…

- Vladimir Putin s-a intalnit ieri cu Papa Francisc, la Vatican. Liderul de la Kremlin a ajuns la intalnire cu o intarziere de 50 de minute. Putin a fost asteptat de garda elvetiana, iar steagul Rusiei a fluturat in fata Palatului pontifical. Presedintele Rusiei si Suveranul Pontif au stat de vorba 55…

- Vladimir Putin s-a intalnit, joi, cu Papa Francisc, in cadrul unei vizite de o zi in Italia, unde a avut o intrevedere și cu președintele și premierul italian. Președintele rus a ajuns la Vatican cu 50 de minute mai tarziu dupa ora prevazuta, aceasta fiind a treia oara cand Putin intarzie la o intalnire…

- Un om simplu din fire, Papa Francisc este și un fan inrait al preparatelor simple. Suveranul Pontif a fost cucerit de un fel de mancare foarte ușor de realizat, in timpul vizitei sale din Romania.