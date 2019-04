Papa Francisc a cerut angajaţilor din saloanele de coafură să evite bârfele Papa Francisc a cerut luni angajatilor din saloanele de coafura si de infrumusetare, in cadrul unei audiente la Vatican, sa evite barfele in timpul programului de lucru si sa isi intampine clientii cu vorbe bune, informeaza AFP. Papa i-a invitat pe angajatii din acest sector de activitate "sa isi exercite profesia intr-un stil crestin, tratandu-i pe clienti cu bunatate, oferindu-le mereu cuvinte amabile si de incurajare, evitand sa cedeze in fata tentatiei barfelor care apare cu usurinta in acest mediu profesional". Suveranul pontif s-a adresat unei delegatii de specialisti in coafura si infrumusetare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

